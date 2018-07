FMI: Tensiones comerciales y Brexit suponen riesgos para eurozona

LEA TAMBIÉN

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó hoy de que las tensiones comerciales y la salida del Reino Unido de la Unión Europea ("Brexit") suponen riesgos para la zona euro.

"Hay riesgos a la baja, derivados de la inactividad de las pólíticas domésticas y 'shocks' políticos, así como de un entorno externo menos favorable, reforzado por crecientes tensiones comerciales e incertidumbres relacionadas con el 'Brexit'", señaló el FMI en su informe anual sobre la eurozona.



"Los reveses políticos podrían conducir a un brusco aumento de los costes de los préstamos, haciendo descarrilar la actual expansión", dijo la institución financiera.



Las tensiones comerciales están derivadas de la reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.



"La falta de progreso en las negociaciones del 'Brexit' eleva el riesgo de una salida disruptiva", señaló además el organismo. También alertó de que el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la zona euro no se refleja en un aumento de los salarios y de la inflación subyacente, que no incluye los precios de la energía y los alimentos.



De acuerdo con el Fondo, también corren riesgo los países con una deuda elevada si no toman medidas para llevar a cabo reformas estructurales y ajustes fiscales.



El FMI también observó que mientras la rentabilidad relativamente baja de los bancos suponía un problema, sus fondos aumentaron y los préstamos morosos disminuyeron, lo que considera dos medidas positivas en caso de una crisis. No obstante, los riesgos de crédito y de mercado se mantuvieron para algunos bancos y algunos de ellos podrían enfrentarse a graves problemas de liquidez en caso de una situación extrema.

La institución animó a los líderes europeos a seguir fortaleciendo los bancos y a aumentar el seguimiento de otras instituciones financieras, alertando de más sacudidas potenciales en el sector como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea