Según el FMI, los mayores retos para Ecuador son el déficit y la deuda 

Tras 15 días en el país, la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó este miércoles 4 de julio de 2018. El grupo técnico recabó información económica con autoridades, analistas y gremios productivos, en el marco del proceso de Consulta del Artículo IV.

En Washington se elaborará el informe final. De manera preliminar, el ente adelantó, ayer en un comunicado, que identificó dos desafíos principales que el país debe afrontar: el nivel de deuda pública y el crecimiento del déficit fiscal.



Según el multilateral, Ecuador aún se está acomodando a los choques externos que han expuesto los desequilibrios estructurales subyacentes en la economía. Esos choques externos tienen que ver con la caída de los precios del petróleo, que no han vuelto a marcar los niveles alcanzados en el 2014.



A esto se suma la apreciación del dólar, que ha restado competitividad a las exportaciones, y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Esto último encareció el financiamiento para países como Ecuador.



Según Ana Ivanova, jefa de Misión del FMI, aunque el Gobierno ha dado pasos importantes, “el déficit aún es grande, particularmente para una economía dolarizada”.



El Gobierno reconoció que la brecha entre ingresos y gastos se debe ajustar; y en línea con ello planteó medidas en el proyecto de ley de Fomento Productivo.

La reforma propone alcanzar el equilibrio fiscal primario hasta el 2021; es decir reducir a cero el déficit, de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos (sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda). El déficit se proyecta en 5,3% del PIB para el 2018.



El FMI destacó la reforma, pero considera que esta podría tener mayores afinamientos. De igual modo, el multilateral consideró que la recuperación del precio del petróleo, los recortes en el gasto de capital y el congelamiento de las contrataciones ayudarán a reducir el déficit, pero instó al Gobierno a tomar medidas “más balanceadas y anticipadas”.



Hace una semana, Finanzas descartó una nueva emisión de bonos, debido al aumento del riesgo país. Sin embargo, el indicador se redujo estos días y ayer cerró en 689 puntos.



Según analistas, Ecuador estaría cada vez más cerca de buscar un acuerdo con el multilateral. Un informe de la calificadora JP Morgan señala que en los próximos tres o seis meses, el país podría buscar ayuda del ente.



El Gobierno no ha manifestado formalmente una intención de pedir recursos.

De cara al futuro, el ente dijo que las autoridades deberían “mantener el curso de acciones rápidas y decisivas para abordar las vulnerabilidades de la economía”.



El documento, además, anota que el país debe trabajar más en la competitividad. Sugirió reducir la rigidez del mercado laboral, más acuerdos comerciales, etc. El ente económico destacó la salud del sector financiero.



Un crédito del Flar

El Ministerio de Finanzas dijo, ayer, que el Gobierno suscribió este fin de semana un convenio de crédito por USD 368,8 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar). Estos recursos son parte de la planificación de financiamiento 2018.



El crédito, que será desembolsado en estos días, tiene un plazo de pago de tres años, con un año de gracia, y su tasa de interés es libor tres meses más 326 puntos porcentuales; es decir, 5,36% aproximadamente.



El convenio fue suscrito este 30 de junio, en Bogotá, por el ministro de Finanzas, Richard Martínez; la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, y el presidente del Flar, José Darío Uribe.



En contexto



En el 2008, el Régimen anterior dejó de participar en la realización del Artículo IV. En el 2014 se reanudó, antes de que Ecuador volviera a emitir bonos. Entonces, la consulta se hizo por videoconferencias.