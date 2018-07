FMI prevé en Venezuela inflación de hasta 1 000 000% y efectos en los vecinos

LEA TAMBIÉN

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó este lunes 23 de julio del 2018 una inflación anual de hasta 1 000 000% en Venezuela y señaló que magnitud de la crisis puede aumentar las consecuencias migratorias para los países vecinos.

“Proyectamos un estallido de la inflación hasta 1 000 000% para el fin de 2018, para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o Zimbabue a fines de la década de 2000”, señaló el economista jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner.



“El colapso en la actividad económica, la hiperinflación y el creciente deterioro en el suministro de servicios públicos (...) así como la falta de alimentos y precios subsidiados generaron grandes flujos migratorios cuyos efectos tenderán a intensificarse en los países vecinos”, advierte en un informe.



“Ese número surge” de cálculos técnicos generados por nuestro staff “aunque incluye un grado de incertidumbre” mayor al que puede tener una proyección de algún otro país con inflación menor, explicó Werner.



No obstante, apuntó que si en vez de una proyección de inflación de 1 000 000% “fuere de 1 200 000%, la destrucción del sistema de precios como mecanismo de asignación de recursos ya está hecho. Y lo mismo si la proyección fuese de 800 000%”.



La violencia y falta de trabajo, alimentos y medicinas, ha generado la salida del país de 1,6 millones de venezolanos en los últimos dos años, según algunas estimaciones.



Más de un millón, ingresaron a Colombia en los últimos 16 meses, según cifras oficiales colombianas. Entre 2017 y 2018 unos 128 000 entraron a Brasil y unos 68 000 de ellos se dirigieron luego a otros países. Perú acogió a más de 353 000 en los últimos dos años, según las autoridades. Las crisis económica no da señales de mitigarse, según el FMI.



Venezuela continuará “con elevado déficit fiscal financiado enteramente mediante expansión de la base monetaria” , es decir, mediante la emisión de nueva moneda, dice el informe.



Este escenario “continuará alimentando una aceleración de la inflación al tiempo que continúa el colapso de la demanda de moneda”, se añade en el informe.



El FMI advirtió para 2018 espera una contracción del PIB de 18%, en gran medida por la “significativa reducción en la producción de petróleo” .

Así, señaló el Fondo, se trata del tercer año consecutivo de un retroceso real del PIB venezolano en niveles de dos dígitos.



La región, en revisión a la baja



Según el FMI, en 2016 la economía venezolana se contrajo 16,5%, y el año pasado 14%. De confirmarse la proyección de -18% este año, el país acumularía una caída de más de 45% en tres años.



El FMI también revisó a la baja su previsión del crecimiento para América Latina, de 2% a 1,6% respecto a abril.



El Fondo recortó su expectativa para Argentina, país donde una fuerte crisis obligó a pedir ayuda financiera. Según el FMI, la nación austral crecerá este año 0,4%, siendo que en abril tenía una expectativa de un avance de 2%.



Para 2019, el FMI rebajó su expectativa para Argentina de 3,2% a 1,5%.

No obstante, el Fondo mencionó una “recuperación gradual” en 2019 y 2020 “que se apoyará en una recomposición de la confianza bajo un programa de estabilización que tiene el soporte del FMI”.



En junio el FMI aprobó un préstamo de 50 000 millones de dólares para Argentina.



Con relación a Brasil, el FMI señaló que la recuperación de su economía avanza “a paso moderado”. Así, el Fondo rebajó su expectativa de crecimiento de 2,8% expresada en abril a 1,8%, pero mantuvo sin cambios la proyección de un aumento de 2,5% en el próximo año.