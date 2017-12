Fiscalización devolvió pedido de juicio político a Secretaría

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, decidió aumentar un paso al proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas.

Este jueves, 28 de diciembre, ella confirmó que llegó el expediente que había enviado el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a la Comisión. Pero en lugar de convocar a los otros integrantes de la mesa de Fiscalización, decidió enviar la documentación a la Secretaría de la Asamblea.



El procedimiento que aplicó Carrión no consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el artículo 90 se ordena a la Comisión Fiscalización que conozca “de inmediato” el inicio del trámite político en contra del Segundo Mandatario y que notifique a las partes para que preparen sus comparecencias.



La asambleísta señaló que debe existir la constancia de que la documentación que fue recibida estaba completa y en orden.

La Secretaría de la Asamblea tendrá que certificar hoja por hoja. Ahí no solo constan las 50 páginas que presentó la oposición en noviembre para iniciar el juicio en contra de Glas. También están los sustentos y el informe de admisibilidad que realizó la Corte Constitucional.



La legisladora confiaba en que ayer mismo tendría una respuesta de la Secretaría. Pero hasta la tarde no llegó esa certificación.



Frente a esto, Carrión comentó que puede recibir el visto bueno de la Secretaría hoy (viernes) y posteriormente convocar a la comisión el martes del próximo año. Es decir, luego de que se declare el abandono del cargo de Glas y el juicio sea infértil.



Homero Castanier (Creo) es uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Él no viajó a su provincia, Cañar, para poder asistir a la reunión que -se pensaba- iba a ser convocada ayer. Para él existe un intento de “boicot” para no tramitar en el Legislativo una censura.



El socialcristianismo también enrumbó sus críticas en contra de la Presidenta de Fiscalización. Para el coordinador del bloque, Henry Cucalón, existe un “afán de dilatar” el proceso. Él recordó que el propio CAL calificó el pedido de juicio cerca de un mes y medio después de haberlo presentado.



En caso de que el martes se realice la sesión de los legisladores, los 12 integrantes conocerán la admisibilidad del proceso. En esa misma reunión también podrán notificar a Glas y a los 63 asambleístas que firmaron la petición para que preparen su comparecencia.



La Ley establece un plazo de cinco días para preparar las pruebas de cargo y de descargo. Al quinto día se presentarán en una sesión de la Comisión. Glas podrá delegar su representación o enviar su defensa por escrito. Luego, Fiscalización tendrá un máximo de cinco días para elaborar un informe para conocimiento del Pleno.



En esa etapa, se debe señalar una fecha para que Glas pueda asistir y defenderse. Esa representación debe ser personal y presencial.