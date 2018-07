Comisión de Fiscalización no aprobó el informe de juicio político al Superindentende de Bancos

LEA TAMBIÉN

Los seis votos a favor del informe para recomendar el juicio político al superintendente de Bancos, Christian Cruz, no fueron suficientes. La Comisión de Fiscallización no aprobó el informe respectivo la noche de hoy, lunes 16 de julio del 2018.

Daniel Mendoza, de Alianza País, de Alianza País y aliados (AP), votó en contra. Carla Cadena, de la misma tienda política se abstuvo. Otro de los legisladores que se abstuvo fue Euro Torres, quien reemplazó a la oficialista Kharla Chávez quien justificó su ausencia por una enfermedad.



La última asambleísta que votó en contra fue Lira Villalba quien se proclamó independiente. Ella justificó que se basa en leyes para tomar la decisión. “Mi lealtad no es hacia un grupo político… en apego estricto al derecho mi voto es en contra”. Dos legisladores de la Revolución Ciudadana no acudieron a la sesión.



La presidenta de la Comisión, de AP, convocó a la sesión a las 15:00. Cuarenta minutos después, inició la lectura del informe. Por petición del legislador Raúl Tello, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), se leyó el informe desde la Valoración de las Pruebas. Es decir, 35 de 102 páginas.



Para Tello, que es parte de la Comisión y que presentó el juicio político, no existe fiscalización en la Asamblea Nacional. “El pueblo ecuatoriano no puede ser capaz de que sus asambleístas tomen decisiones trascendentes. Buscan subterfugios para dar su voto. Esta comisión merece un sello de clausura”.



Él señaló a Cruz de incumplir funciones y de no tener el control frente a la pretensión del expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, de negar y eliminar la contabilidad la deuda que por USD 2 527 millones mantenía el Estado por atención médica.



Con esta decisión, el juicio político no pasará al Pleno. Para Tello el proceso está en un limbo jurídico ya que no se puede recomendar el archivo. Por eso pidió que el Pleno de la Asamblea considere una reestructuración.