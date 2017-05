Fiscalía venezolana investiga acción de grupos civiles armados en protestas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy, 24 de mayo de 2017, que el organismo que dirige investiga la participación de grupos de civiles armados en los hechos violentos que se han registrado en medio de la actual ola de protestas y que han dejado 55 muertos y 1000 heridos.

"Se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público se ven grupos de personas armadas, en actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos", dijo desde una sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía).



Ortega Díaz precisó que existen 16 investigaciones abiertas "contra grupos civiles armados al margen de la ley" y se dijo preocupada por "la proliferación" de estas asociaciones, por lo que consideró "necesario" el desarme de la población.



Citó el caso de una protesta estudiantil en el sector La Pastora, en el oeste de Caracas, donde un grupo de civiles armados, aseguró, amenazó con pistola a los manifestantes, aunque no ofreció mayores detalles del hecho.



La Fiscal realizó un balance sobre la actuación del MP desde el pasado 6 de abril en medio de la ola de protestas y explicó que de las 55 víctimas mortales 52 eran civiles y 3 funcionarios policiales y militares, mientras que de los mil lesionados registrados 771 son civiles y 229 uniformados.



Asimismo, cifró en 364 los bienes inmuebles públicos y privados que han sido "saqueados o quemados" lo que condenó pues, afirmó, ha dejado "pérdidas incalculables" y acentuará la escasez de alimentos y productos básicos que se vive en la nación sudamericana.



"Tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando", prosiguió Ortega que denunció la inacción de los efectivos de la fuerza pública ante saqueos y las "situaciones irregulares" que se registraron esta semana en el estado Barinas (oeste) y que se saldaron con siete fallecidos.



Indicó que se han abierto 1 475 investigaciones por hechos relacionados con la crispación social y política y especificó que de ese total 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad.



Afirmó además que 2 674 personas han sido imputadas por delitos comunes en las últimas ocho semanas pero lamentó que apenas 284 hayan resultado privadas de su libertad.



La fiscal adelantó que existen 16 órdenes de captura que no se han concretado, que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados por delitos relacionados con la contención de las protestas y que otras 18 órdenes de captura contra uniformados están pendientes por ejecutar.



"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales, eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas, han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", sostuvo.



Por último, llamó a "no estigmatizar" a los ciudadanos por su vestimenta al mencionar el caso de un hombre que fue "apuñalado y quemado" por supuestamente haber manifestado su preferencia política en medio de una manifestación adversa en la localidad de Altamira, en el este de Caracas.