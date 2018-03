Fiscal Thania Moreno: 'Yo no soy la amiga, eso pregúntenles a los señores que intervienen en la conversación'

La fiscal subrogante Thania Moreno aseguró que ella no es la "amiga" que se menciona en la conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano; y el excontralor Carlos Pólit.

"Que se me escuche muy bien. Mi nombre es Thania Rosa Moreno Romero. ¿Ustedes escucharon ese nombre en el audio? Yo no soy la amiga. Eso pregúntenles a los señores que intervienen en la conversación", mencionó la fiscal la mañana de este viernes 2 de marzo del 2018, en una rueda de prensa en la Fiscalía de Pichincha, en Quito.



Así respondió Moreno al fiscal general Carlos Baca Mancheno, quien el lunes pasado (26 de febrero del 2018) divulgó el audio de la charla entre Serrano y Pólit. Ese día, el funcionario dijo que "sospecha firmemente" que la "amiga" a la que se hace alusión en la grabación es la "doctora Moreno".



Esta mañana, la fiscal subrogante precisó que sí activó las investigaciones penales contra Baca el mismo día en que se divulgó el audio, pero aclaró que no lo hizo la semana previa porque estaba a cargo de la Fiscalía General, por disposición de Baca (él estaba fuera del país).



"Yo he actuado jurídicamente. Y lo seguiré haciendo, sin temor", sostuvo.



Video: Fiscal Carlos Baca presenta una grabación de supuestas voces entre José Serrano y Carlos Pólit



Cierre de investigación del Metro de Quito



Moreno también confirmó que archivó la investigación sobre la construcción del Metro de Quito porque no halló elementos de un posible delito.



Dijo que desde enero del 2017 hasta febrero de este año se ejecutaron diversas diligencias, con apoyo de las autoridades judiciales de Panamá, México, Brasil, Estados Unidos y España. Luego de revisar todos los datos concluyó que no hay elementos suficientes para imputar cargos, señaló Moreno.



La fiscal subrogante mencionó que hubo entrevistas en Brasil con los delatores del caso Odebrecht y que no mencionaron situaciones irregulares en torno al Metro de Quito.



"El archivo no significa un dictamen. Si se encuentran nuevos elementos se puede reaperturar el expediente", indicó.





La fiscal subrogante denuncia violencia de género



En el tramo final de la rueda de prensa, la investigadora denunció que se siente "violentada". "Hay violencia hacia la fiscal general subrogante. Se han presentado videos con el fin de descalificar", mencionó.



Así hizo alusión al video que ha aparecido recientemente en redes sociales en el que se la ve en una ceremonia policial.