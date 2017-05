Fiscalía sueca convoca a conferencia de prensa sobre caso Assange

La fiscalía sueca anunció que dará una conferencia de prensa el viernes 19 de mayo en Estocolmo, para hacer un balance de la investigación por presunta violación contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Esta rueda de prensa, la primera desde septiembre, precederá el examen de un nuevo recurso de Assange contra la orden de detención y entrega europea en un tribunal de Estocolmo.



"El 19 de mayo a más tardar, la fiscalía debe transmitir al tribunal de Estocolmo una petición de ingreso en prisión de Julian Assange. Por su lado los abogados pidieron a ese tribunal que suspenda la orden de detención", indicó la fiscalía en un comunicado.



"Durante la conferencia de prensa los magistrados harán un balance de la instrucción en curso", precisó la fiscalía. Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para escapar a una extradición a Suecia.



El ex hacker australiano niega haber cometido la violación de la que le acusa una mujer sueca y denuncia una maniobra para ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos estadounidenses de carácter confidencial.



La investigación ha sufrido numerosas complicaciones sumariales desde el principio. La defensa de Assange multiplica los recursos para cesar las persecuciones contra su cliente en Suecia y permitirle salir de la embajada.



Un grupo de trabajo de la ONU pidió en febrero de 2016 poner fin a su "detención arbitraria", petición que Londres y Estocolmo rechazaron inmediatamente.



Ecuador denunció una vez más en una carta con fecha de 8 de mayo dirigida al gobierno sueco "la manifiesta falta de avance del caso legal planteado en Suecia" contra Assange.



"Resulta extremadamente preocupante evidenciar que, transcurridos casi seis meses desde la práctica de diligencias en la Embajada de Ecuador ante el Reino Unido, la Fiscalía sueca todavía no haya emitido un pronunciamiento respecto de la situación procesal de Julian Assange", indica el ex Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano en un correo, del que la AFP obtuvo una copia.



Ecuador exige que la justicia del país escandinavo inculpe a Assange o abandone sus procedimientos. "Sin acusación formal, esta situación equivale a una detención arbitraria", considera.