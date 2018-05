Fiscalía citó a Rommy Vallejo a comparecer en el caso Balda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía tomará más versiones en torno al secuestro del exlegislador Fernando Balda. Esta vez citó al exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, para que entregue su versión en este caso.

De acuerdo a la providencia, el exfuncionario, que dejó su cargo en febrero del 2018, deberá presentarse a las 08:30 del 28 de mayo.



Cuando se produjo el plagio de Balda, en agosto del 2012, Rommy Vallejo era director de la Unidad de Gestión Interna de la Presidencia de la República. Por eso, la Fiscalía además rastrea a otros tres agentes de Inteligencia que habrían trabajado con él. Estos han comparecido en la Fiscalía, se acogieron al derecho al silencio y están libres.



De acuerdo con las indagaciones, esos agentes también se trasladaron a Colombia, en donde residía Balda, al igual que lo hicieron los tres uniformados que ya están presos por esta causa judicial.



Los tres gendarmes arrestados deberán entregar su versión anticipada el miércoles de la próxima semana.



El 25 de mayo, el abogado de los procesados, Diego Chimbo, dijo que ese día se sabrá bajo las órdenes de quién se produjo el plagio del exlegislador en Bogotá-Colombia.



“Nosotros no estamos negando haber participado en el evento que sucedió en Bogotá. Lo que estamos haciendo es adquirir un beneficio apegado a la ley que se llama cooperación eficaz, donde podemos ser beneficiarios de una reducción prominente de la pena”, señaló Chimbo.

Según los informes judiciales de Colombia, los tres detenidos presuntamente contactaron a un grupo criminal de ese país para retener al exparlamentario.

​

Un día después de la versión que entreguen los procesados se desarrollará la audiencia en la que Fiscalía vinculará al exjefe de la Senain, Pablo Romero, y al excomandante de la Policía, Fausto Tamayo.



Hasta el viernes, los familiares del exjefe policial dijeron no saber detalles de este caso.



Tamayo no será procesado como exComandante de la Policía, sino porque a la fecha de plagio estaba al frente de la Dirección de Inteligencia de la Policía.



Balda dice que este caso debe aclararse y sancionarse a los responsables del hecho.



Cuenta que al principio creyó que el móvil de su secuestro era trasladarlo de forma ilegal hasta Ecuador para encarcelarlo por las denuncias de corrupción que había realizado. “Pero los expertos colombianos en este tipo de hechos me supieron manifestar que mi secuestro no parece haya tenido la intención de llevarme a Ecuador sino de realizar conmigo lo que se llama desaparición forzada”.



Según la denuncia de Balda, la noche del 13 de agosto del 2012, cerca de las 21:00, él fue interceptado por cuatro hombres y una mujer, en una calle de Bogotá. El grupo lo subió en un vehículo 4x4, color gris, de placas BRN-651, y tomó la autopista norte, hacia las afueras de la capital.



“Ellos coordinaban, vía telefónica, con otras personas el lugar en donde me iban a entregar”, señaló Balda en el documento judicial.



Agentes colombianos lograron ubicar el automóvil y rescatar al exasambleísta esa misma noche, por la alerta de unos taxistas que presenciaron el secuestro.