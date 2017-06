Fiscalía rastrea a Equitransa, una proveedora de Odebrecht en el país

Guayaquil, fines de 1990. Kepler Verduga - detenido en el 2017 por la trama de corrupción de Odebrecht- constituyó la empresa Equipos y Trabajos SA (Equitransa). Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos de carga pesada, que hoy es indagada por la Fiscalía, pues habría facilitado el pago de coimas de la constructora brasileña.

En los primeros años de Equitransa, sus trabajos se enfocaron en pequeñas remociones de tierra para levantar construcciones y fue creciendo hasta convertirse en proveedora de Odebrecht.



Los movimientos tributarios de la empresa muestran un pago creciente del impuesto a la renta desde el 2002, con dos repuntes en el 2008 y 2011, de un USD 1 millón en cada año, según el Servicio de Rentas Internas. Así mismo, evidencia una constante salida de divisas y/o compras en el exterior, que significó un pago del impuesto a la salida de capitales por

USD 499 000, del 2009 hasta el 2017 .



La firma guayaquileña, principalmente, ha rentado equipos, removido tierra, construido canales y tuberías y transportado material especial.



En su página web registra que ha tenido contratos con la constructora brasileña en proyectos como el trasvase Daule-Vinces, las hidroeléctricas Manduriacu y Mazar; la represa Chongón, el Multipropósito Baba, el sistema de riego Carrizal-Chone y la Refinería del Pacífico.



Actualmente, maneja toda una flota de tractores, cargadoras, excavadoras, retroexcavadoras, camiones, cabezales, grúas, plataformas, volquetas, soldadoras, entre otros.



La empresa reportó ventas a Odebrecht por USD 31,9 millones, pero la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) registra ingresos por USD 27 millones. La diferencia de USD 4,9 millones no estaría justificada.



Esta inconsistencia fue revelada por la Fiscalía, como parte del proceso que sigue en contra de Verduga y otros cinco sospechosos por supuesta asociación ilícita.

El viernes 2 de junio del 2017, en rápidas declaraciones, Pablo Díaz, abogado de Equitransa, dijo que ese saldo es de una deuda que mantiene Odebrecht con la empresa y que no ha sido cobrada porque la constructora no está operativa. Además, indicó que Equitransa seguirá trabajando, pese a que su accionista prin­cipal, Kepler Verduga, esté procesado penalmente.



Equitransa pactó con Ode­brecht un primer contrato para levantar los caminos y accesos a la Central San Francisco, ­proyecto que tuvo serias críticas por fallas en su construcción. En septiembre del 2008, meses después de que la hidroeléctrica fuera inaugurada, el expresidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht del Ecuador por las fallas detectadas en el sistema de enfriamiento y en los filtros de agua de esa obra.



Esa no fue la única controversia alrededor de la construcción de las denominadas megaobras de la administración anterior. En el 2012, dos años después del retorno de la constructora, el Gobierno adjudicó a Equitransa la estabilización del cerro Tamuga, en Cuenca. Lo hizo sin concurso público, tras declarar emergencia.

Eso originó cuestionamientos de 11 de los 15 concejales de Cuenca, quienes solicitaron datos detallados del proyecto.



Los ediles pidieron una explicación de por qué el Comité de Cogestión, presidido por el Gobernador del Azuay de ese entonces, contrató a esa empresa y por qué el Municipio de Cuenca fue excluido de ese equipo, que adjudicó el contrato, cuando las obras involucraban a tres cantones.



La oposición también señaló a Equitransa por tener ­vínculos con empresas fantasmas en paraísos fiscales. Ante eso, en octubre del 2012, Correa defendió a la empresa en un evento en Cuenca y calificó de “completa mentira” lo que se decía de la firma y aseguró que la compañía guayaquileña tenía larga experiencia en la ­remoción de tierras.

Pero el sábado, en la audiencia judicial, la Fiscalía confirmó la denuncia de la oposición: Equitransa constituyó una empresa de papel en Panamá, el 29 de enero del 2010. El director de la ‘offshore’ es Kepler Verduga, pero no se especificó el nombre de la empresa.



Actualmente hay seis procesados por la operación que la Fiscalía ejecutó el viernes. Allí aparecen Kepler Verduga, dueño de Equitransa; Antonio Catagua, gerente de esa empresa; Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y otras tres personas. A ellos se los indaga por asociación ilícita. Mientras las investigaciones avanzan en Ecuador, la Fiscalía General confirmó que su titular y un equipo viajarán hoy a Brasil, para recabar más datos.



Según agentes, hay “mucha información” por recopilar en Brasil. Por ejemplo, los testimonios de los 78 ejecutivos de Odebrecht. En esas delaciones constan los nombres y montos que dieron a políticos de la región, entre ellos ecuatorianos.



El viernes, el fiscal general Carlos Baca ya habló de este viaje: “la próxima semana , en virtud de que algunas de las personas involucrados tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré al Brasil con un grupo de fiscales para continuar con la recepción de versiones y la recolección de evidencias” .