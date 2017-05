Fiscalía inició un proceso penal en contra del Editor de Diario La Hora

Luis Vivanco, editor general del diario La Hora, es investigado por la Fiscalía de Pichincha por el supuesto delito de intimidación al haber publicado dos comentarios en su cuenta personal de Twitter, en donde relacionaba “la revolución” con un operativo policial contra el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito.

El inicio del proceso legal fue confirmado la mañana de este jueves 18 de mayo del 2017 por el propio periodista durante su salida de la Unidad para descubrir autores, cómplices y encubridores (DACE) de la Fiscalía, en el norte de Quito, en donde fue citado para rendir su versión sobre los hechos e informarle de apertura de la indagación previa.



“Se me notificó con lo que llaman la desmaterialización de toda mi red social, (que es) darle la vuelta como bolsillo de payaso al Twitter, a ver qué se encuentra, ya que el Ministerio presentó la denuncia en mi contra sin establecer delito. Más o menos como: ‘den viendo de qué se le acusa’”, dijo.



Según ha señalado, la parte denunciante en este caso la ejerce el Ministerio del Interior a través de su procuradora jurídica. Por lo que Vivanco calificó este caso como un acto intimidatorio.



“Te estamos investigando, te estamos denunciado por lo que haces en redes sociales, eso ya constituye un acto intimidatorio, un acto de persecución a la opinión”, agregó.

Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Antes, durante y después de que rindiera su versión, el periodista fue acompañado de sus compañeros de La Hora, periodistas de otros medios de comunicación, su familia, políticos y artistas como el actor Andrés Crespo, entre otros. “Libertad, de opinión, libertad de expresión”, gritaban los allegados.



Para Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), el inicio de esta investigación “no es más que la culminación de una política persecutoria. Creo que este es la manera en la que el ex presidente de la República, presidente saliente, está poniendo su rúbrica a una política que ha sido constante en los 10 años de su Gobierno”.



Homero Castañeda, asambleísta del movimiento Creo-Suma, también se refirió a la posibilidad de reformas legales o creación de nuevos artículos para regular las redes sociales. Y mencionó el discurso pronunciado el martes por Patricio Baca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), durante la entrega de credenciales al nuevo presidente Lenín Moreno, en donde habló de una propuesta de emitir una regulación a las redes sociales en época de campaña electoral.



“Notros vamos a pelear para que eso no se dé (no haya una ley que controle las opiniones en redes sociales) y si es necesario para que no se aplique la dictadura del voto, (vamos) salir a las calles como estamos haciendo ahora para respaldar y gritar para que se respete los derechos de los ecuatorianos”, dijo.