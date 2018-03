La Fiscalía pidió por segunda vez la versión de José Serrano

A las primeras diligencias no asistió ni envió a su abogado. Por eso, la Fiscalía insiste en conseguir una versión del presidente de la Asamblea, José Serrano, sobre la grabación con el excontralor prófugo Carlos Pólit.

La entidad lo citó de nuevo para que declare, de forma voluntaria y sin juramento, el próximo lunes a las 08:30 en la Fiscalía General, en Quito.



“Es importante establecer tiempos, lugares, que (el legislador) explique lo que deba”, dijo Fabián Salazar, fiscal, quien dirige la investigación.



Este caso se inició luego de la divulgación de una conversación en la que se escuchan palabras como “Pana, ¿cómo estás?”, “compadre lindo”, o “hermano”. Y expresiones como “bajarse al fiscal”.



Para la próxima semana, el fiscal Salazar ha señalado nuevas diligencias para establecer, judicialmente, que la voz de la grabación corresponde a Pólit. Por eso solicitó a la Contraloría que remita el audio de la última rueda de prensa que haya dado el excontralor, antes de salir de viaje para Miami (EE.UU.).



Peritos también ya analizaron la entrevista que el exfuncionario dio a CNN. La próxima semana deberán entregar su informe. Esta diligencia tuvo el mismo objetivo: identificar las voces de quienes intervienen en el diálogo.



En cambio, el investigador todavía no ha solicitado una identificación de la voz del Presidente del Legislativo.



El 27 de febrero pasado, Serrano fue citado para que rinda una versión en otra investigación. Pero tampoco se presentó. Este caso era por el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. El hecho habría ocurrido en Bogotá, en Colombia, en el 2012.



Según el Código Penal (art. 582), cuando se incumple dos veces un pedido de versión, el fiscal puede pedir apoyo a la Fuerza Pública, para que traslade a la persona requerida a las oficinas judiciales.



Luego de que finalicen todas las pericias y versiones, el siguiente pasado es establecer si existiera un fuero de Corte. Así lo explicó el fiscal Salazar, quien ayer llegó a La Florida, en EE.UU. para recoger información y realizar pericias sobre el caso Petrochina.



Esta es otra investigación por un supuesto perjuicio en la venta anticipada de petróleo a China.



En este expediente todavía no se ha establecido el tipo de delito que se investiga.



Para el penalista, Gabriel Ponce, en la conversación no se configura un delito “más allá del uso de calificativos”.



En el Colegio de Abogados de Pichincha también hay dudas de que exista un delito. Sin embargo, los juristas dicen que se debería investigar un supuesto tráfico de influencias cuando en la grabación se hace referencia a cuerdos que el fiscal Baca aparentemente no quiere cumplir.



Para los abogados, otro aspecto que se debe investigar es cómo el audio fue filtrado, quién lo hizo y por qué.



El Código Penal (Art. 178) dice que es una violación a la intimidad el momento que una persona “sin consentimiento” graba, reproduce o difunde audios de conversaciones privadas.



Por ahora, Pólit ha aceptado que él fue quien grabó el audio, pero negó que lo haya filtrado. Sobre esto, el Presidente de la Asamblea no ha presentado una denuncia.