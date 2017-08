Fiscalía dice que en el caso de Ramiro González se indaga 'varios millones de dólares'

Ramiro González, exministro de Industrias y exdirector del IESS, en el anterior Gobierno, está siendo buscado a escala nacional, desde la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.

El exfuncionario, actual miembro del moviviento Avanza, no fue encontrado en su vivienda durante el allanamiento que se realizó esta madrugada.



Las autoridades confirmaron que hay una orden de detención para investigaciones en contra de González y su esposa, en una investigación por supuesta defraudación tributaria y por posible enriquecimiento privado no justificado.



La Fiscalía no dio detalles de la indagación, pero explicó que en este caso “estamos hablando de potencialmente varios millones de dólares”. La presunta infracción se habría cometido en el tiempo que fue titular del Ministerio de Industrias.