Fiscalía pidió documentos del caso Gabela y llamó al perito

La Fiscalía pidió a la Contraloría que entregue toda la información relacionada con la consultoría que se contrató para investigar y determinar las causas del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela.

Lo hizo a través de un escrito emitido el miércoles, 13 de junio del 2018, y dio un plazo de 48 horas para que la entidad remita los documentos requeridos.



A inicios de esta semana, el órgano de control dijo que el informe no existe y notificó con una glosa a la exasesora Jurídica del Ministerio de Justicia, Jéssica Salazar.



Ella fue quien administró el contrato suscrito entre Justicia y el perito Roberto Meza, encargado de desarrollar la consultoría.



En el contrato se especificaba que el perito debía entregar tres productos.



Según la notificación de Contraloría, Jaramillo pagó USD 23 400 por un tercer producto que supuestamente no aparece. “No se evidenció la documentación que sustente su emisión y presentación”, señala la notificación oficial.



En ese texto, el perito debía sustentar y detallar si la muerte del exoficial tuvo relación con las labores que desempeñaba en la FAE.

La exfuncionaria asegura que ese tercer producto “sí existe” y sostiene que fue entregado al Comité Interinstitucional, que se creó a través de un Decreto Ejecutivo del expresidente Rafael Correa.



El viernes, 15 de junio del 2018, Jaramillo rendirá su versión en la Fiscalía. Ella cree que fue llamada, porque la Fiscalía investiga qué pasó en torno a este documento que ahora no aparece.



Pero la exfuncionaria no es la única que deberá dar su versión. En una entrevista telefónica realizada el jueves por este Diario, el perito Meza confirmó desde Brasil que también fue notificado ayer.



Él viajará desde Brasil y arribará a Quito este domingo, 17 de junio. Su comparecencia está programada para las 09:00 del 19 de junio. “Entiendo que esta versión que voy a dar está dentro de una indagación previa que supongo se abrió para investigar la pérdida de este documento o para volver a investigar el caso Gabela”.



Meza asegura que el 8 de julio del 2013 entregó en el ECU 911 el tercer producto para que el Comité Interinstitucional lo revisara.



En una reunión del 16 de agosto, el Comité pidió que se amplíe el informe presentado y el 23 de agosto en la tarde el perito entregó el documento final, así consta en el acta de entrega y recepción.

Durante la entrevista, Meza señaló que al existir una cláusula de confidencialidad en el contrato, solo podía entregar un documento original, es decir, nadie podría acceder a una copia de este tercer informe.



“El tercer producto lo entregué al Comité, presidido por el Ministerio de Justicia”, dijo Meza, pero no detalló el nombre del ministro que estuvo a cargo de esa cartera de Estado en ese momento y que fue quien recibió en sus manos el documento.



En ese lapso, el Ministerio estuvo presidido por Lenin Lara.



Meza sostuvo que después de esa entrega, él desconoce qué haya sucedido, porque ya no era de su competencia.



Además comentó que fue durante los primeros meses del 2014 cuando se enteró que el tercer producto que entregó había desaparecido.



Esa información la conoció por una llamada que le hizo Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, para preguntarle por qué se fue del país sin entregar el tercer producto. “Ahí me enteraba de lo que pasaba” .



Para la viuda de Gabela, son fundamentales las versiones que darán Jaramillo y Meza.



Ochoa confía en que a través de ellos se podrá esclarecer qué exactamente sucedió con ese tercer informe y qué información contenía. “Creo que por fin se está empezando a hacer lo que en siete años no se hizo”.