Fiscalía busca información sobre un posible tráfico de influencias en la Función Judicial

La fiscal Silvia Juma recopila información en medios de comunicación y en la Función Judicial sobre un presunto tráfico de influencias en la Justicia de Ecuador. Lo hizo a través de un acto urgente o proceso administrativo.

Según el escrito fiscal, del martes 20 de febrero del 2018, el requerimiento se basa en una denuncia presentada por Carlos Delgado Maquillón, quien refiere que, entre agosto y septiembre del 2017, los medios de comunicación difundieron información sobre una supuesta "injerencia en la Función Judicial".



A partir de esta información, la fiscal Juma ofició a Teleamazonas, Ecuavisa, Expreso, La Hora, Extra y a EL COMERCIO para que remitan a la investigadora copias certificadas de los reportajes y entrevistas realizadas sobre una serie de supuestos correos electrónicos de la Presidencia de la República.



Los e-mails fueron filtrados por la periodista venezolana Patricia Poleo y supuestamente pertenecían a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia; al expresidente Rafael Correa; a Johana Pesántez, exministra de Justicia; y a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

Delgado, según la Fiscalía, dice que Jalkh presuntamente se ha pronunciado sobre la exjueza Madeleine Pinargote, lo que "podría atentar gravemente contra sus derechos de ciudadanía".



En esos correos se hace referencia a expedientes que se tramitaban en los juzgados del país, también a legislación indígena y al concurso para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2012.



El Consejo de la Judicatura reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Señaló que no se ha abierto una indagación previa (investigación penal), sino que se trata de un acto administrativo de la Fiscalía.



ATENCIÓN | El Consejo de la Judicatura informa a la ciudadanía que es falso que exista una investigación de @FiscaliaEcuador en contra el Presidente del #CJ, #GustavoJalkh. — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 21 de febrero de 2018

placeholder

ATENCIÓN | El #CJ informa que la realización de un acto urgente no constituye la existencia de una investigación abierta. — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 21 de febrero de 2018

ATENCIÓN | Cabe recordar que el competente para cualquier acto preprocesal o procesal penal, en contra del titular del #CJ, es el Fiscal General del Estado. — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 21 de febrero de 2018

La tarde del miércoles, Jalkh también se pronunció sobre el tema. El Consejo de la Judicatura publicó en su cuenta de Twitter las palabras de su titular: "Un acto urgente no constituye inicios de investigación. No hay ninguna investigación de tráfico de influencias abierto por @FiscaliaEcuador en este caso. Además la fiscal que emitió el documento no es competente”.