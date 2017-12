La Fiscalía formulará cargos en contra de exministro Espinel el 15 de enero

La Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil fijó para el próximo 15 de enero del 2018 la audiencia de formulación de cargos en contra de Iván Espinel y otras 19 personas; todas investigadas por el presunto delito de peculado.

Este proceso se originó tras un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría, debido a posibles irregularidades en servicios prestados a afiliados al IESS en una clínica particular, entre 2013 y 2014. En esa época, Espinel fungía como director provincial del IESS.



Los primeros datos recopilados por la Fiscalía señalan que hubo un aparente perjuicio para el Estado de unos USD 52 millones; el monto exacto aún está en investigación.



Espinel se ha defendido de las acusaciones. "Los informes de Contraloría son por mi cargo como Subdirector Nacional de Control del Seguro de Salud del IESS en el que estuve solo 7 días de los 1156 que se estudian y no estaba en mis funciones pagar a las clínicas", aseguró el 26 de diciembre en Twitter.



Y añadió: "Con esto se comprueba que en los 7 días que duró mi función como Subdirector Nacional de Control del Seguro no hay ninguna implicación con los pagos a las clínicas. Las mentiras caen por su propio peso".



La audiencia está prevista para las 08:30 del 15 de enero, en Guayaquil.