Fiscalía de Ecuador recabó pistas en España para lograr la detención de exministro y empresario

La Fiscalía dice que utilizó la información recabada en España y Andorra para dar con las personas que se sospecha recibieron coimas por parte de la constructora Norberto Odebrecht.

Según el fiscal general Galo Chiriboga, en España se interrogó a Rodrigo Durán Tacla, uno de los abogados de la empresa brasileña y él dio pistas sobre la investigación. Se sumaron a las recabadas desde el 22 de noviembre del 2016, dijo.



Estas declaraciones permitieron conocer que Alecksey Mosquera, extitular de la cartera de Energía, entre julio del 2007 y julio del 2009, y el empresario Marcelo Endara habrían tenido nexos con Odebrecht.



Según el fiscal del caso, Wilson Toainga, se pagó un soborno de USD 1 millón a través de la empresa Klienfeld, que es una offshore creada en Panamá por la constructora para ejecutar los pagos.



Klienfeld transfirió el dinero a la cuenta Tokio Trader y está, a su vez, a Percy Trading domiciliadas en Andorra y que serían de Marcelo Endara. El empresario, según la Fiscalía, se habría beneficiado con USD 80 000 y el resto (USD 920 000) lo habría recibido el exministro.

Galo Chiriboga mencionó que él no lleva el caso, porque cuando se dieron estos pagos Mosquera no era funcionario público con rango de ministro.



Según él, la información la consiguió la Fiscalía y no proviene de publicaciones de prensa de Ecuador o Brasil.



También dijo que se mantuvieron los detalles en reserva para evitar la fuga de los implicados del país. Descartó que más funcionarios públicos estén involucrados en este caso en específico. No dio detalles sobre investigaciones y presuntos responsables de haber recibido coimas en otros proyectos dentro de Ecuador.



Mosquera tiene prisión preventiva mientras duran las investigaciones. Endara, de 70 años de edad, en cambio, tiene arresto domiciliario. Las cuentas bancarias de ambos están retenidas.