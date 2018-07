La Fiscalía alista su dictamen por el secuestro de Fernando Balda

LEA TAMBIÉN

La investigación por el secuestro de Fernando Balda se cerró con la comparecencia de más de 100 testigos. Este miércoles, 18 de julio del 2018, durante el último día de instrucción fiscal, se tomó la versión del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

El exfuncionario compareció ante la Fiscalía a través de una videoconferencia desde Nigeria (África).



Durante 15 minutos respondió un cuestionario de los abogados de Balda, quienes le preguntaron si conocía quién le proporcionaba al expresidente Rafael Correa la información de seguridad nacional que difundía en las sabatinas.



Según la defensa del exlegislador, Alvarado respondió que desconocía esa información.



En cambio, cuando le preguntaron si mantuvo alguna reunión o comunicación con los exsecretarios de Inteligencia, Pablo Romero y Rommy Vallejo, su respuesta, según la defensa de Balda, fue que no se acordaba de estos hechos.



Con esta versión, las diligencias terminaron y ahora la Fiscalía alista su dictamen con respecto a los seis procesados del plagio del exasambleísta.



En esa lista están Correa, Romero, el excomandante de la Policía Fausto Tamayo y los tres agentes de Inteligencia Jorge Espinoza, Diana Falcón y Raúl Chicaiza.



Estos dos últimos, durante los cuatro meses de indagación, se acogieron a una cooperación eficaz con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad en el plagio del político, ocurrido en Colombia durante el 2012. Con este recurso buscan reducir sus penas.

En ese proceso de colaboración, Chicaiza entregó un audio que en las últimas horas se filtró en medios de comunicación. Este miércoles, Diego Chimbo, abogado del exagente, dijo que la grabación está judicializada y que fue remitida a la Fiscalía hace aproximadamente dos meses bajo una cadena de custodia. Por eso no entiende cómo la información pudo filtrarse y anunció que pedirá a la Fiscalía que indague la divulgación de esa prueba.



En el audio se escucha al exagente hablar con un asambleísta sobre la fidelidad que tenía con Correa. Además, el exuniformado le solicitó al legislador USD 20 000 para costear su defensa en el proceso.



Balda ha reaccionado a esa grabación y ha señalado que a pesar de que se terminó la investigación, la Fiscalía debe indagar a los participantes de la conversación. Por eso, su abogado Jairo Lalaleo dijo que el lunes 23 de julio prepararán tres nuevas denuncias por el secuestro. Los procesos tienen que ver con los delitos de peculado, tráfico de influencias y fraude procesal.



La defensa espera que dentro de esos expedientes sean indagadas las personas que no fueron vinculadas en la investigación que terminó este miércoles. Allí también se denunciará a tres agentes de Contrainteligencia que viajaron en mayo del 2012 a Medellín, Colombia.



Un informe, que fue desclasificado recientemente por la Senain, revela que Pablo Romero envió un equipo especial para que vigilara a Balda durante una reunión con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Después de dos meses de esa operación, que fue financiada por la Senain, Balda fue secuestrado en Bogotá.



Stalyn Oviedo, abogado de Romero, negó que su cliente tenga responsabilidad en el plagio y que su defendido tampoco formó parte de la línea de mando para el secuestro de Balda. Romero actualmente se presenta a diario en un juzgado de España, pues fue la medida que una jueza de ese país le ordenó para evitar ser detenido. El lunes, su defensa en Europa pedirá que se revise esa condición.



En Ecuador, en cambio, su abogado espera que en el dictamen de la Fiscalía no lo acusen por el plagio.



La defensa del expresidente Rafael Correa también espera un pronunciamiento favorable para el exmandatario, quien actualmente tiene orden de captura por Interpol.



La audiencia de apelación a la prisión preventiva del exmandatario se realizará el mismo lunes. En la diligencia estarán presentes sus abogados, la Fiscalía y la defensa de Balda.



Estos últimos pedirán que no se revierta la medida cautelar, pues consideran que el exjefe de Estado no ha presentado la “colaboración necesaria” para que se desarrollen las investigaciones.



La Fiscalía, por su parte, aún no se ha pronunciado en torno al dictamen de los seis procesados. Lo que sí ha dicho es que el secuestro de Balda fue un crimen de Estado, porque se fraguó con la participación de policías y se financió con recursos estatales. El fallo final se conocerá en una audiencia preparatoria de juicio.



En contexto



El 12 de julio, la Dirección Nacional de la Policía Judicial emitió la orden de captura del expresidente Rafael Correa. El documento fue difundido tras la vinculación del exmandatario en el proceso judicial por el secuestro del exlegislador Fernando Balda.