Alexis Mera sobre retorno de Odebrecht: ‘Las negociaciones las hacía el señor entonces ministro Jorge Glas Espinel’

El exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, respondió 13 preguntas en el caso Odebrecht. Las interrogantes las formuló la fiscal de la Unidad de Lucha Anticorrupción, Diana Salazar, el pasado 31 de julio de 2017 en Quito, dentro de la instrucción fiscal por asociación ilícita.

Mera entregó su versión libre y sin juramento. Antes de ser sometido al interrogatorio aseguró que, en relación con los hechos manifestados, “ni en la Secretaría Jurídica de la Presidencia ni en la Presidencia de la República se analizaban o se decidían adjudicaciones de contratos y peor aún se recibían contratistas”.



Sostuvo además que “a los señores involucrados jamás los he recibido en mi despacho durante los diez años que ejercí la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Tampoco me he reunido con ellos fuera de mi despacho”.



En este proceso se encuentra sindicado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, investigado por supuestamente recibir sobornos de la firma brasileña, a cambio de contratos.



Respecto al caso de Odebrecht, Mera dijo que no se había reunido con funcionarios “directa o indirectamente desde su regreso (de la empresa) al país”, y que su firma de abogados no ha intervenido en los contratos que se le otorgó a la empresa. Resaltó que el pasado 13 de febrero de 2017 entregó a la Fiscalía la nómina de funcionarios de Odebrecht que trabajaron en Ecuador para que se verificara si ellos forman parte de las declaraciones en la República Federativa de Brasil.

EL COMERCIO levantó una nube con las palabras más repetidas por Alexis Mera en su comparecencia en la Fiscalía. Entre las más mencionadas por el exsecretario Jurídico de la Presidencia constan: Presidente, decretos, señor, Jorge Glas, antes, cuentas, entre otras.



A continuación la transcripción de las 13 preguntas que la fiscal Diana Salazar planteó en la diligencia con las respuestas de Alexis Mera, exsecretario jurídico de Carondelet en el régimen de Rafael Correa.



1. Informe específicamente las fechas en las que usted se desempeñó como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Alexis Mera: Desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017.



2. Durante este período, ¿cuáles eran sus funciones como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República?

AM: Principalmente participar en la elaboración de los decretos ejecutivos previo la firma del señor Presidente; preparar los proyectos de ley de iniciativa presidencial; presentar informes sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y, en general todo tipo de asesoría legal que requería el Presidente de la República



3. En el contexto de asesoría legal que requería el Presidente de la República, ¿participó en los acuerdos que realizó el Ecuador con la compañía Odebrecht S.A. para retornar al país?

AM: Directamente no, ya que esas negociaciones las hacía el señor entonces ministro Jorge Glas Espinel. Pero en algún momento el Presidente y yo fuimos informados de los términos del acuerdo.



4. Puede informar usted si en su calidad de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República ¿conocía el proceso que se debe seguir para la suscripción de un contrato entre una empresa privada y el Estado?

AM: Por mis funciones no tenía que saberlo, ni interveníamos en ese tipo de procesos. Pero como abogado conocedor del Derecho Administrativo sé que la decisión la debe tomar la máxima autoridad de la institución luego del respectivo proceso precontractual. Estas decisiones no eran consultadas en la Presidencia de la República ni en la Secretaría Jurídica.



5. Informe ¿cuál era el alcance de las funciones del Ministerio de Sectores Estratégicos?

AM: El referido ministerio era el encargado de coordinar todas las grandes obras del gobierno relacionadas con electricidad, petróleos, telecomunicaciones, riego y encauzamiento de ríos se podría ser más preciso acudiendo al ministerio respectivo.



6. Indique entre el 2007 y 2017 ¿quién era encargado de estos sectores estratégicos?

AM: Sin perjuicio de remitirse a los respectivos decretos ejecutivos el principal encargado de este sector fue el Ing. Jorge Glas, después lo sucedió Rafael Poveda Bonilla y finalmente Augusto Espín.



7. Indique si conoce a Carlos Alberto Pareja Cordero.

AM: Es un abogado guayaquileño conocido, pero no soy cercano a él. Lo que sí recuerdo es que descubrimos que era el Director de las operaciones corruptas en Petroecuador y yo personalmente lo denuncié en esa calidad ante los medios de comunicación. Ni yo ni mi oficina profesional ha tenido ninguna relación con él.



8. Indique ¿cuál es el nombre de su oficina profesional?

AM: Romero-Menéndez Abogados.



9. ¿Conoce usted a la compañía DRAMISTON?

AM: No



10. ¿Ha tenido algún tipo de relación comercial con el señor Ernesto Estrada Santiestevan?

AM: Nunca he sido su abogado, no lo conozco personalmente.



11. Indique si figura como socio, accionista, representante legal o beneficiario final de empresas fuera del país.

AM: No



12. Informe si mantiene cuentas en el exterior

AM: Tengo las cuentas que están en mi declaración de bienes, tengo una sola cuenta que está en mi declaración de bienes, que la abrí hace más de veinte años en el Wells Fargo de los Estados Unidos, manteniendo un promedio de nueve mil dólares y un depósito a plazo de alrededor de cien mil dólares abiertos antes del 2007





AM: No que yo sepa.

