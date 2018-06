Fiscalía recaba datos sobre crimen del excomandante Jorge Gabela

LEA TAMBIÉN

La investigación del caso Gabela se extiende. A través de una boleta de notificación, la Fiscalía solicitó a tres Secretarías de Estado información sobre los nombramientos, designaciones, inicio y cese de funciones de los exministros Lenin Lara, Ledy Zúñiga, Johanna Pesántez, José Serrano, María Fernanda Espinosa y Fernando Cordero.

Ellos fueron parte del Comité Interinstitucional, creado en el 2012 por el entonces presidente Rafael Correa. La idea de ese organismo fue investigar el crimen del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela.



La participación de estos exfuncionarios ahora es indagada por la Fiscalía para conocer qué ocurrió con el informe final que el perito argentino, Roberto Meza, entregó al Ministerio de Justicia sobre la investigación que desarrolló con relación al asesinato del excomandante.



En la misma boleta de notificación, la Fiscalía además pidió al Ministerio de Justicia que entregue “todas las actas realizadas por el Comité Interinstitucional”, pues según la Fiscalía, “en fechas anteriores entregaron simplemente una lista de la asistencia de los miembros del Comité”.



Otro documento que ha sido requerido es el acta de entrega y recepción del informe final entre el perito Meza y el Ministerio de Justicia.



Incluso se pide las actas de las reuniones que Meza tuvo en el ECU-911 con los miembros del Comité, en donde fue expuesto el informe relacionado con el asesinato.



Para Patricia Ochoa, viuda de Gabela, los pedidos de Fiscalía deben aclarar qué ocurrió con el documento que hasta el momento no ha sido entregado a la familia del exjefe militar.



Su abogado, Ramiro Román, dice que la Fiscalía pidió esta información después de receptar las versiones del perito Meza y de la excoordinadora de Justicia, Jessica Jaramillo, quien públicamente aseguró que el informe sí fue entregado a las autoridades.

Meza también ha ratificado esta información ante la Fiscalía, pero ese documento no aparece hasta el momento.



En el peritaje, el investigador reveló que las causas por las que Gabela fue asesinado corresponden a la delincuencia organizada. Eso se detalla en las conclusiones del segundo producto de la investigación.



La información relacionada con los exministros y el informe final fue solicitada el viernes y debía llegar a la Fiscalía ayer (lunes 25 de junio del 2018). Pero hasta el mediodía, la defensa de la familia Gabela no conocía de la recepción de los datos. Lo que sí aseguraron fue que desde las 09:00 de hoy se receptarán nuevas versiones de funcionarios que participaron de las reuniones del Comité Interinstitucional.



Entre las personas que han sido llamadas están exsecretarios del Comité y parte de la lista de los exministros.



Uno de los primeros convocados por la Fiscalía es el exministro de Justicia, Lenin Lara. Él ha aceptado que existe el informe final del perito Meza.

La Fiscalía además ha solicitado la entrega del documento del 2015, mediante el cual Zúñiga dijo que la muerte de Gabela fue por delincuencia común.

La exfuncionaria aseguró que no tiene responsabilidades y que ese documento fue entregado en la Fiscalía en julio del 2015, para que lo investiguen.



Los agentes también han solicitado por escrito al Consejo de la Judicatura “todos los procesos judiciales que se tramitan en torno a la muerte”.

Las peticiones de información se han extendido hasta la Presidencia de la República.



La Fiscalía solicitó que se entregue una copia del documento firmado por el presidente Lenín Moreno respecto a la desclasificación de la información del caso Gabela.

Otro pedido fue enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional. A esa entidad se solicitó copias certificadas de toda la documentación que envió el Comité Interinstitucional a la Comisión de Asuntos Internacionales.



Este organismo legislativo investigó la compra de los helicópteros Dhruv y los accidentes que sufrieron estas aeronaves.



Entre la información que requiere la Fiscalía está el audio y el video de la comparecencia de un Teniente General de la FAE que durante las investigaciones de la Asamblea se pronunció sobre la compra de los helicópteros. Hasta la mañana de ayer (lunes 25 de junio del 2018), la Secretaría del legislativo recopilaba la información para la Fiscalía.



Todos esos datos serán incorporados en el expediente judicial en el que se indaga los hechos. En el proceso también se incluirá información que llegó a las redes sociales de la excoordinadora Jaramillo, el pasado 13 de junio.

En su versión ante la Fiscalía, la exfuncionaria indicó que se contactó con ella una persona que tenía fotos del expediente y que conocía hechos del caso. La Fiscalía ya pidió a la Corte Nacional de Justicia que se levante y se extraiga esa información para analizarla.