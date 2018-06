Fiscalía de Colombia tomó la versión a hermanas de plagiados en la frontera 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Elvia Villacís y Ana Velasco, hermanas de Óscar y Katty Vanessa, respectivamente, entregaron sus versiones sobre el secuestro de sus familiares en la Fiscalía de Bogotá.

“Contamos lo que sabemos sobre el motivo del viaje que ellos hicieron y datos generales sobre sus vidas”, explicó este jueves, 7 de junio del 2018, Elvia Villacís, tras volver de su viaje al vecino país.



El lunes pasado, 4 de junio, las familiares se trasladaron a Colombia con el objetivo de mantener entrevistas con funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos y reunirse con organizaciones civiles y, así, gestionar la liberación de la pareja.



Según Elvia, sus versiones las proporcionaron de forma voluntaria, luego de una cita con agentes a cargo del caso.



Óscar, de 24 años, y su novia Katty Vanessa, de 20, fueron secuestrados el pasado 12 de abril por disidentes de la exguerrilla FARC, en la población de Puerto Rico, en territorio colombiano.



Durante la reunión en la Fiscalía, estuvieron acompañadas por un delegado del Ministerio de Justicia de Ecuador, dijo la allegada.



Desde el anuncio del secuestro de la pareja no se ha difundido más información sobre sus condiciones de cautiverio. Sin embargo, Villacís contó que los agentes colombiana les indicaron que trabajan por la liberación de los dos ecuatorianos, aunque no revelaron detalles del caso.



“Nos dijeron que están vivos, pero la única prueba es que no hay datos de que hayan sido asesinados”.



En la visita, las hermanas hablaron también con funcionarios de la Conferencia Episcopal, la Procuraduría, de organizaciones de DD.HH. El embajador de Ecuador, Rafael Paredes, las hospedó en la residencia diplomática.



El funcionario ecuatoriano, en entrevistas con medios, hizo un llamado a los disidentes para que ofrezcan por lo menos una prueba de vida de los rehenes y los liberen.



“A pesar de los esfuerzos (....) no hay noticia que permita realmente dar siquiera algún indicio de ellos”, comentó el diplomático.



Las familiares y el embajador también asistieron al Congreso, en donde charlaron con el senador Jimmy Chamorro, del Partido de Unidad Nacional.



Tras la cita, el político dijo que seguirá trabajando y “sensibilizando al Gobierno y al Congreso frente al secuestro de la pareja ecuatoriana en manos de alias ‘Guacho’. Los familiares necesitan respuestas”, escribió en su Twitter.



Este jueves, a las 10:00, las mujeres volvieron a Quito y de allí se trasladaron a Santo Domingo, en donde residen.



Anunciaron que la próxima semana pedirán una reunión con la Defensoría del Pueblo para organizar más acciones.