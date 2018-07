Fiscalía de Bélgica no recibió aún la orden de captura de Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía belga no recibió aún la orden de captura anunciada por la Justicia de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación con el secuestro de Fernando Balda, dijo hoy, jueves 5 de julio del 2018 un portavoz de la autoridad judicial en Bruselas.

La jueza Daniella Camacho dispuso el martes, 3 de julio del 2018, prisión preventiva para el ex mandatario después de que éste no se personara días antes ante la sala de lo penal en Quito.



La juez había dispuesto como medida cautelar la presentación de Correa cada 15 días y a partir del 2 de julio en Quito.



La Fiscalía General anunció que la jueza enviaría una solicitud a Interpol para la captura y extradición de Correa, que reside en Bélgica.



Las autoridades lo acusa de su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda.



El ex asambleísta Fernando Balda fue retenido por agentes colombianos en 2012 en Bogotá, por unas horas.



Estos lo dejaron libre tras la intervención de la policía, que reaccionó a las denuncias de taxistas que fueron testigos del presunto rapto.



Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y delataron que en el secuestro intervinieron agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).



En un video en sus redes sociales, Correa se defendió el miércoles de las acusaciones y habló de un complot en su contra. "Hoy se ha consumado uno de los más grandes abusos contra un expresidente", señaló. Aseguró que no será detenido en Bélgica, donde reside, ya que éste es un país garantista de los derechos de las personas.



Los seguidores de Correa organizaron para hoy una marcha en Quito a favor del expresidente que recibió el respaldo de otros líderes de la región como el presidente venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales y el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.