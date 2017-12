Fiscal Baca Mancheno pide mayor potestad para investigar

El fiscal Carlos Baca solicitó el miércoles, 20 de diciembre del 2017, a la Comisión de Justicia de la Asamblea que se permita a la Fiscalía investigar el peculado y enriquecimiento ilícito sin la “condición” de contar previamente con informes de la Contraloría.

Esta propuesta es parte de un paquete de reformas al Código Integral Penal (COIP) que está en análisis y que a su criterio, mejoraría “la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.



Para Baca ese requisito debe ser eliminado y lo calificó como “limitante” y “cortapisa” para las investigaciones.



De los 11 asambleístas que asistieron a la Comisión, 10 estuvieron en desacuerdo con Baca. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristino, por ejemplo, señaló que le preocupa que al eliminar el informe de Contraloría se abra la posibilidad de que jueces y fiscales usen la norma “como instrumento de persecución”.



Marcela Aguiñaga, de Alianza País, dijo que el informe del órgano de control podría solicitarse no en la primera etapa de la investigación, como ocurre actualmente, sino en otras fases como en la audiencia previo al juzgamiento. Pero Baca insistió en que la Fiscalía debe ser el único organismo con potestad para investigar y no debería estar condicionado.



Tras recibir más discrepancias, Baca finalizó el debate con un pedido: “que cualquiera que sea la fórmula que la Asamblea tome se garantice la independencia” de la Fiscalía.



En total, el funcionario solicitó a los legisladores cambiar seis artículos del Código e incorporar uno adicional con el que se habilite la figura denominada “investigación compleja”.



Baca presentó además un proyecto de ley de Extinción de Dominio. Con esta norma, la Fiscalía quiere investigar el origen y la legalidad de los bienes y, si fueran producto de actividades ilícitas, traspasarlos de sus dueños al Estado.



DECLARACIÓN l Fiscal #CarlosBacaM: La FGE está limitada a investigar delitos como peculado y enriquecimiento ilícito por el informe previo de Contraloría. Por ello se ha solicitado a la @JusticiaAN se incluya esta reforma en el COIP pic.twitter.com/cgDQdOM1yx — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 20 de diciembre de 2017

Reformas al COIP:



Eliminar el informe



Artículo 581. La propuesta es eliminar la última parte de este artículo que dice: “para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado cuando el objeto de la investigación sean recursos públicos”.



Para la Fiscalía, estos delitos deben ser investigados sin necesidad del informe.

Retención de personas



Artículo 444. Actualmente el Código Penal dice que es potestad de los fiscales ordenar la retención de una persona por un plazo no mayor a ocho horas cuando esta tenga información relevante sobre un delito. La propuesta es: “impedir, por un tiempo no mayor de 48 horas, que las personas cuya información sea necesaria, se ausente del lugar”. Esta norma fue criticada por los legisladores. Dijeron que la propuesta podría violar el derecho a la libre movilidad.



Prohibición de salida



Artículo 444. Para evitar que los sospechosos de cualquier delito se fuguen del país antes de que haya orden de prisión, la Fiscalía solicitó que se le entregue la potestad de “solicitar (en la fase de investigación previa) de manera excepcional, temporal y justificada el impedimento de salida del país de las personas sobre las cuales existan serias y fundadas sospechas de participación o sean indispensables para el esclarecimiento de la comisión de un delito”.



Testimonio anticipado



Artículo 529. La propuesta es que los jueces permitan que las víctimas de delitos sexuales y de violencia contra la mujer rindan sus testimonios anticipados. Actualmente, los jueces aceptan los testimonios anticipados solo de personas gravemente enfermas, físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de las que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio.