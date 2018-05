Fiscalía espera resultado de autopsia de estudiante que falleció tras agresión de compañeros en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía del Guayas solicitó los resultados de la autopsia de la pequeña Brithany, la estudiante de 11 años quien falleció el pasado domingo, 13 de mayo del 2018, tras ser supuestamente agredida por un grupo de compañeros de aula, en el colegio público de Guayaquil donde estudiaba.

“Estamos solicitando el protocolo de autopsia para establecer la verdadera causa de muerte. Ya tenemos los nombres -de los padres de los alumnos presuntamente implicados-, identificados en conjunto con la Subsecretaría de Educación”, explicó la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, quien visitó la mañana de este jueves 17 de mayo del 2018 a los padres de Brithany.



Según la autopsia que recibieron los padres de la estudiante, la pequeña falleció a causa de un derrame cerebral. Las autoridades educativas y de la Fiscalía indagan la relación de ese resultado con la agresión que habría sufrido en el plantel, al mediodía del viernes 11 de mayo.



Ese día Brithany le contó a sus padres que en el aula la amarraron de pies y manos, le colocaron una toalla en la boca y la golpearon por varios minutos. El Ministerio de Educación determinó que se trataría de un caso de violencia entre pares.



Cinco estudiantes fueron señalados como implicados. Educación dispuso su separación del colegio y ordenó clases asistidas con acompañamiento psicológico. También realiza una intervención total al plantel, con la apertura de sumarios administrativos para las autoridades.



La fiscal Morejón explicó que uno de los alumnos sería menor de 12 años y que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia les impide investigarlo. "Son cinco presuntos sospechosos; uno de ellos es niño y vamos a tomar medidas socioeducativas. A los adolescentes, que sí se les puede judicializar, con fiscales especializados y jueces de adolescentes, también lo vamos a hacer, como lo permite la Ley".



Añadió que van a extender una investigación a las autoridades, debido a que el año pasado se reportó un caso similar. Un adolescente se quitó la vida tras ser víctima de acoso escolar, en el mismo establecimiento educativo.



"Si ya hubo un caso anterior, en el que ya se perdió la vida de un adolescente, por qué no tomaron las medidas necesarias para precautelar la vida de otros niños”, cuestionó la fiscal provincial.



El padre de la pequeña acudió cerca de este mediodía de este jueves a dar su versión ante el fical César Peña, quien investiga el caso bajo el presunto delito de homicidio culposo. El rector, la inspectora y la psicóloga del plantel, también fueron citados; la Fiscalía señaló que habría un delito conexo por determinar.



Peña realizó el reconocimiento del lugar y la inspección ocular en el establecimiento el martes pasado (22 de mayo). También recabó indicios, entre ellos la carta de una de sus compañeras en la que mencionaría a los presuntos responsables de la agresión.



Dentro de la escuela, los menores estaban al cuidado de una persona que no pertenece a la institución, debido a que la profesora titular tenía permiso médico. Eso también se investiga.



Los padres de la pequeña además cuestionaron la atención que recibieron en dos centros de salud públicos a los que acudieron la tarde del sábado, luego que la menor presentara fuertes dolores de cabeza. Frente a esto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado en el que explica, con fechas y horas, la atención que brindaron a la niña.



La pequeña ingresó a un hospital a las 17:19 con un cuadro de “cefalea crónica con buen estado general” (dolor de cabeza). El Ministerio aclara que no recibieron información de la familia sobre el maltrato físico que habría sufrido.



La entidad explicó que luego fue derivada a un centro de salud, ubicado a siete minutos del pediátrico, para observación. Ahí los padres “hacen la primera referencia al maltrato físico, recibido el día anterior”, indica el Ministerio.



Realizaron pruebas neurológicas y de laboratorio. “Se decide mantenerla en observación, con controles cada 30 minutos. No se presentan signos de alarma”, agrega el comunicado de Salud.



A las 19:40 de ese sábado, “de manera súbita”, como resalta el reporte, la niña presentó sangrado en la nariz, deterioro de conciencia y aplican procedimientos de reanimación.



Después de 25 minutos fue trasladada en ambulancia al hospital al que inicialmente habían acudido. Allí sufrió varios paros cardiorrespiratorios. Salud indica que le realizaron varios exámenes, entre ellos una tomografía -aunque los padres de la menor mencionaron en la denuncia que fueron derivados a una clínica para esa prueba-.



La niña permaneció con ventilación mecánica, en estado grave. Falleció el domingo a las 21:20.



El Ministerio de Salud señala que la pequeña estuvo bajo cuidado médico permanente y que recibió atención de manera ininterrumpida. Sin embargo solicitó el inicio de un proceso sanitario especial a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y la investigación de la Fiscalía.



“En caso de encontrarse cualquier tipo de infracción, delito o incumplimiento de los protocolos o atención inadecuada se tomarán las acciones administrativas, civiles o penales contra los responsables”, finaliza el comunicado del MSP.