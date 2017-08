Fiscalía halla armas en caso de exfuncionaria del IESS María Sol Larrea

Miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional allanaron durante la madrugada del jueves, 10 de agosto del 2017, un inmueble localizado en Monteserrín, en el norte de Quito, vinculado a la investigación previa en contra de María Sol Larrea. La exfuncionaria del Instituto de Seguridad Social (IESS) es indagada por supuesto enriquecimiento ilícito.

Los agentes ingresaron hasta el departamento, ubicado en el interior de una urbanización privada e iniciaron las pericias.



Más de seis horas tardaron los funcionarios en recabar evidencias necesarias. Entre lo objetos hallados se encuentran documentos relacionados con empresas investigadas y 20 armas de fuego.



Según detalló uno de los agentes se trataba de 18 armas largas y dos pistolas nueve milímetros, además de gran cantidad de municiones, que entrarán en cadena de custodia.

AHORA|Unidad de Transparencia y Lucha contra la CORRUPCIÓN -FGE en allanamiento en caso Enriquecimiento Ilícito de ex funcionaria IESS 1/2 pic.twitter.com/eYlxtpoWEw — FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 10 de agosto de 2017

AHORA| en el allanamiento realizado en Quito se encuentra gran cantidad de armas y documentos relacionados con empresas investigadas 2/2 pic.twitter.com/cbgP13KUyM — FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 10 de agosto de 2017

Las acciones judiciales comenzaron luego de que la Contraloría emitiera el informe del examen realizado al patrimonio de Larrea desde el 1 de enero de 2010 hasta el 15 de junio de 2015.



En ese período, ella ocupó cuatro cargos públicos: Directora General del Hospital Carlos Andrade Marín, Coordinadora Nacional del IESS, asesora del Despacho del Ministro de Industrias y Coordinadora General de Planificación de la misma Cartera de Estado.



En el informe de la Contraloría -según los investigadores- se indica que no existen elementos suficientes para justificar el total de su patrimonio, aunque el abogado de los procesados dijo que no es así y que en el proceso justificarán todo.



Luis Fernández, abogado defensor, sostuvo que sus clientes sí justificaron los bienes, aunque al parecer no se habría tomado en cuenta todos los documentos que entregaron a las autoridades.



Larrea y su esposo están detenidos desde el 5 de agosto del 2017, cuando los uniformados montaron un operativo y arrestaron a la pareja, que aparentemente intentaba viajar a EE.UU. por el aeropuerto de Tababela, en Quito.