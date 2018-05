La Fiscalía apelará sentencia de seis meses contra exjueza Collantes

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía del Guayas apelará la condena de seis meses que se le impuso a la exjueza Lorena Collantes por el delito de ataque y resistencia contra personal de la Policía Nacional.

La fiscal provincial Patricia Morejón dijo la mañana de este jueves 17 de mayo del 2018 que presentará un recurso porque “no estamos de acuerdo con la sentencia”, ya que considera que es muy baja y que la ley establece una pena máxima de hasta dos años.



La tarde del miércoles 16 de mayo el Tribunal Penal del Guayas dictó el fallo contra de la exjueza por el delito de ataque y resistencia que según el Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de la libertad de seis meses a dos años. A más de la pena impuesta, la ex judicial deberá pagar una multa de tres salarios básicos unificados, como reparación la suma de USD 1 000 a las tres víctimas (policías) y la emisión de disculpas públicas a través de cualquier medio de comunicación, según un comunicado de la Fiscalía.



Collantes protagonizó un escándalo en un restaurante en el norte de Guayaquil el 17 de noviembre del 2016. Ella se negaba a pagar una cuenta en el local y luego insultó y amenazó a varios policías que llegaron al sitio y que la detuvieron. Ese incidente fue grabado en videos y se difundieron por las redes sociales.

Video del pasado 17 de noviembre del 2016.

La Fiscalía acusó a la ex funcionaria judicial por este delito luego de una audiencia de juzgamiento que duró más de seis meses, entre suspensiones y reinstalaciones. Los jueces del Tribunal Penal por mayoría emitieron su sentencia en la diligencia que se realizó en la Unidad Judicial Albán Borja al norte de Guayaquil.



“La Fiscalía va a presentar su recurso dentro de lo competente. No estamos de acuerdo tampoco en la sentencia, pero es una respuesta que deben dar los jueces en virtud de que le han sentenciado. Como Fiscalía presentamos un caso, se produce prueba en la etapa de juicio y solicita el máximo de la pena. Si los jueces no consideran que debe imponerse el máximo sino un porcentaje, es cuenta y riesgo de ellos. Yo no quisiera opinar”, señaló Morejón.



Según la fiscal, se presentaron las suficientes evidencias -del delito de ataque y resistencia-. La Fiscalía por formuló cargos, llevó la acusación adelante, a audiencia preparatoria y finalmente hizo la producción de la prueba ante las jueces del tribunal. Explicó que la Fiscalía pidió el máximo de la pena porque considera que se probó tanto la materialidad de la infracción como la presunta responsabilidad de la procesada.



En tanto, la defensa de Collantes también anunció que apelará el fallo cuando sea notificado.