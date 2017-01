La Fiscalía allanó las oficinas de la agencia Hola Mauricio

El fiscal Boris Sánchez realizó este viernes 13 de enero, el allanamiento de las oficinas de la agencia de publicidad Hola Mauricio, ubicadas en un edificio, el norte de Guayaquil.

Sánchez explicó que los allanamientos se efectuaron dentro de las investigaciones de oficio que lleva a cabo la Fiscalía en contra del programa de televisión 'Hola Mauricio' por una supuesta publicidad engañosa.



El fiscal dijo que durante los allanamientos realizados durante la mañana de este viernes, 13 de enero del 2017, se decomisaron documentos y archivos de la agencia publicitaria que serán utilizados dentro de las indagaciones por el supuesto delito que investigan. Las oficinas no fueron clausuradas.



El pasado martes 10 de enero, la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, anunció que inició de oficio un proceso investigativo contra las agencias que publicitan cirugías estéticas en programas emitidos en medios televisivos.



Morejón dijo ese día que el primero en ser investigado sería el programa 'Hola Mauricio', que promociona cirugías estéticas en un canal de televisión de señal abierta. “Luego se indagará otras agencias que emiten publicidad engañosa".



Este proceso se inició luego de que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) dispuso el lunes 9 de enero la suspensión provisional de la publicidad difundida en ese programa televisivo.



La medida fue adoptada luego de una denuncia presentada por Edwin Montenegro, padre de Melanie, actriz quiteña de 21 años fallecida el pasado 23 de diciembre del 2016 por presunta mala práctica médica, tras una cirugía estética en una clínica en el sur Guayaquil. Ella se enteró de la oferta de intervención en ese programa.



Daniel Frías, abogado de la agencia de publicidad, rechazó la intervención de la Fiscalía en las oficinas, aunque dijo que han presentado todo lo solicitado durante la investigación. "Estamos dispuesto ha colaborar en todo lo que pida la Fiscalía porque no tenemos nada que ocultar, todo se lo realiza de manera legal", sostuvo.



Frías indicó que el dueño de la agencia de publicidad y del programa 'Hola Mauricio', no se encuentra en el país porque tuvo que viajar al exterior por negocios. Aunque no detalló cuando va a regresar sostuvo que está listo para colaborar con las investigaciones.