La Fiscalía alemana investigó al presunto atacante de Berlín por fraude

Las autoridades alemanas investigaron meses atrás al presunto atacante del mercado navideño de Berlín, Anis Amri, ante la sospecha de que estaba utilizando diferentes identidades, señaló este 29 de diciembre un portavoz de la Fiscalía de Duisburgo (oeste del país).

"En el mes de abril la Fiscalía de Duisburgo abrió un proceso de investigación contra un ciudadano tunecino por sospecha de fraude", indicó el vocero del ministerio público en relación a una información que había sido avanzada previamente por el semanario "Der Spiegel".



En el mes de noviembre, dado que se desconocía dónde residía el joven, las autoridades archivaron el caso. Lo que todavía no está claro a estas alturas es si la Fiscalía sabía ya en el mes de abril que el presunto atacante del mercado de Navidad de Berlín estaba calificado como una persona peligrosa capaz de cometer un atentado.



"Ser considerado peligroso no es ningún delito, sino simplemente un concepto que se utiliza en el ámbito de la prevención. Como Fiscalía perseguimos a quien ha sido denunciado o delitos de los que tenemos conocimiento", concluyó el portavoz.



Anis Amri había solicitado ayudas sociales en dos ciudades alemanas en noviembre de 2015 utilizando dos nombres diferentes.



Esta tarde, la Fiscalía Federal de Alemania ofrecerá nuevos datos sobre el estado de las investigaciones del atentado perpetrado el pasado 19 de diciembre en la capital alemana. En las últimas horas, diversos medios de comunicación indicaron que el presunto autor del ataque terrorista había huido de Alemania vía Holanda y Francia hasta llegar a Italia, país en el que fue abatido a tiros por la Policía.



Asimismo, la televisión pública de Alemania informó este miércoles que Amri se tomó un selfie poco antes de lanzar el ataque. "Mi hermano, todo está bien, Dios mediante. Ahora estoy en el vehículo. Reza por mí, hermano, reza por mí", escribió el supuesto atacante de nacionalidad tunecina, Anis Amri. Amri luego envió la autofoto desde la cabina del camión.



Según señalaron medios locales este miércoles, la marcha del camión se detuvo unos 70 metros después del impacto porque se activó un sistema de frenos automáticos que tenía incorporado el vehículo. De no haber sido así, la tragedia hubiese sido de una dimensión mucho mayor.