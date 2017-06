Fiscalía dice que no hay acuerdo para no judicializar a los directivos de Odebrecht en Ecuador

La mañana de este 9 de junio del 2017, la fiscal general del Estado subrogante, Thania Moreno, aclaró que no existe un acuerdo de inmunidad para los directivos de la constructora Odebrecht en Ecuador.

La fiscal Moreno indicó que la legislación ecuatoriana no contempla acuerdos para para no juzgar delitos, sino solo la reducción de penas.



“Nuestra normativa ecuatoriana nos prohíbe hacer acuerdos en el sentido de que no procesemos a ninguna persona (…) No tenemos ninguna figura con la cual nos podamos comprometer a eso”, afirmó. Y agregó que la función de la Fiscalía es investigar y que “de encontrar méritos, obviamente, habrá que procesar a la persona implicada”.



El jueves 8 de junio del 2017, este Diario publicó que el Ecuador no podrá procesar judicialmente a los exdirectivos, colaboradores y adherentes de Odebrecht si recibe la documentación entregada por el Ministerio Publico de Brasil el 1 de junio pasado.



Esto, debido a que las autoridades brasileñas acordaron con los directivos de la compañía del 1 de diciembre del 2016 la entrega de las delaciones siempre y cuando no sean procesados en otros países (cláusula 21).



“Nosotros no tenemos esa figura en la cual nos podamos comprometer a no procesar a ninguna persona. Si hay méritos (pruebas) hay que llevarlos ante la Justicia. Para nosotros la figura de colaboración eficaz, que rige con el COIP, sí nos permite la colaboración eficaz, pero bajo ciertos parámetros. Siempre y cuando esa colaboración eficaz, en primer lugar, nos dé a la máxima persona que sería el jefe de esta estructura. Ahí la Fiscalía puede hacer rebajas de penas, pero jamás no procesar a una persona", aclaró Moreno.