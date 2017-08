Fiscal confirma que el vicepresidente Jorge Glas es indagado por un 'potencial' delito de peculado

El fiscal general Carlos Baca Mancheno confirmó que el actual vicepresidente Jorge Glas es indagado por un 'potencial' delito de peculado. El expediente judicial se abrió en las últimas horas, luego de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Glas y otros funcionarios públicos y empresarios privados. Más de 20 personas están investigadas, según la Fiscalía.

Baca Mancheno ratificó la apertura de la indagación la mañana de este jueves 3 de agosto del 2017, luego de la posesión de 15 nuevos fiscales para las provincias de Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo.



"La investigación incluye a más de 20 personas, entre las cuales una de estas personas mencionadas es el ingeniero Jorge Glas, cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de los Sectores Estratégicos. Se está analizando potencialmente un delito de peculado", sostuvo Baca Mancheno.



Este jueves, EL COMERCIO publicó un reportaje sobre este informe de Contraloría. Según el organismo de control, las posibles irregularidades ocurrieron en la adjudicación del campo petrolero Singue.

Esta mañana, Baca Mancheno aseguró que este es el primer informe con indicios de responsabilidad penal que llega a la Fiscalía en contra del vicepresidente Glas. Además, el funcionario dijo que por el momento no cabe ninguna medida cautelar en contra de las personas investigadas. "Jurídicamente no es posible", dijo, ante la posibilidad de prohibir la salida del país a estas personas.



Según el Código Integral Penal, la indagación previa (reservada) puede extenderse hasta dos años. Luego de esa etapa, la Fiscalía debe imputar cargos en contra de los investigados o archivar el expediente, de no hallar evidencias de un delito.



Sobre esto, Baca Mancheno dijo que no se tomarán tanto tiempo y aseguró que apresurarán las investigaciones.