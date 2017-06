Fiscal venezolana pide a Maduro 'echar para atrás' el cambio de Constitución

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió este 2 de junio del 2017, al jefe de Estado, Nicolás Maduro, "echar para atrás" su iniciativa de cambiar la Constitución vigente mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz declaró que no se considera una adversaria política de Maduro, y, por el contrario, dijo, le "gustaría que, en el marco de lo que está ocurriendo en el país, echara para atrás esta Constituyente".



La fiscal también opinó que el Ejecutivo debería pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar las elecciones regionales que debieron celebrarse a finales de 2016 y fueron fijadas para el 10 de diciembre de este año.



Esto, a su juicio, "sería muy importante y le daría una tranquilidad al país".



Ortega Díaz pidió a Maduro insistir en los mecanismos de diálogo con la oposición, luego de que a principios de año se diera por terminado un proceso de negociación entre las partes por el incumplimiento de los primeros acuerdos, algo por lo que se acusan mutuamente los interlocutores.



"Que siga insistiendo en el diálogo, porque eso es importante, que llame a un diálogo sincero, a todas las partes a sentarse, que busque otros voceros internacionales, yo no sé quiénes, pero que busque otros, pero que siga insistiendo. El tema de la paz nunca se agota, el tema del diálogo nunca se agota", sostuvo.



La funcionaria criticó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avala la celebración de elección de una ANC sin hacer una consulta previa a los ciudadanos, y acotó que con eso se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos con la participación popular "reducida a su mínima expresión".



Al respecto, agregó hoy que, como titular del Ministerio Público, está facultada para pedir a la Sala Constitucional del TSJ una aclaratoria de estos asuntos.



"Hay que consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente (...) Bajo ninguna circunstancia el pueblo puede transferir su soberanía", agregó.



La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico.



Por ello, decenas de simpatizantes del chavismo marcharon hoy hacia la sede de la Fiscalía en Caracas para manifestarse en contra de Ortega Díaz, a quien tildaron de traidora, vincularon con el terrorismo y le pidieron renunciar.