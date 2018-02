Fiscal Moreno revela que dirige tres indagaciones contra Carlos Baca 

La fiscal de Pichincha y subrogante, Thania Moreno, aseguró la mañana de este lunes 26 de febrero del 2018 que continuará al frente de tres indagaciones previas en contra el fiscal General, Carlos Baca.

Un caso es un supuesto fraude procesal cuando Baca estaba el frente de la Comisión del 30- S. El otro expediente es por un posible incumplimiento de orden legítima de un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.



Y la tercera investigación es un supuesto peculado, que ya había abierto el 16 de enero del 2018. Este caso se sustenta en un supuesto examen de la Contraloría que indicaría que el Fiscal cobró un sueldo en la comisión 30-S, pese a que el cargo era ‘Ad honorem’ o sin remuneración.



El contralor encargado Pablo Celi ha dicho que tal informe no existe en los archivos de la Contraloría.



La Fiscal subrogante aseguró que ha notificado al fiscal general Carlos Baca para que rinda su versión el próximo miércoles, 28 de febrero del 2018, en una de las tres investigaciones que la funcionaria sigue en su contra.



Esta mañana, Carlos Baca aseguró que Moreno es la "amiga", quien habría ayudado al excontralor Carlos Pólit a filtrar el informe forjado de la Contraloría y acusarlo de un peculado, desde Miami.



En el audio se escuchan voces de personas que parecen ser Serrano y Pólit. En una parte, dicen:



Carlos Pólit: Perfecto. Oye, dime, dime una cosa, este, el documento lo tengo listo allá, no?



José Serrano: Ya, ya.



Carlos Pólit: Ok ¿Procedo?



José Serrano: Sí.



Carlos Pólit: Porque ya el otro, el otro ya no existe ¿te acuerdas el que se mandó donde la amiga?



José Serrano: No, ese ya no, ese ya no existe.



Carlos Pólit: Ok.



Baca dijo, en rueda de prensa, que la "amiga" del excontralor Carlos Pólit sería la fiscal Moreno y que formaría parte de un plan para "bajarle" del cargo.



Para el fiscal Baca Mancheno, la grabación divulgada este 26 de febrero es una evidencia de un acuerdo entre José Serrano y Carlos Pólit para forjar documentos.