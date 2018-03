Fiscal subrogante Thania Moreno dice que no renunciará al cargo pese a las denuncias en su contra

La fiscal general subrogante Thania Moreno aseguró que no renunciará pese a las denuncias en su contra. "Si salgo, lo haré por la puerta grande", dijo la investigadora la tarde de este lunes 19 de marzo del 2018, en una rueda de prensa desarrollada en la Fiscalía de Pichincha, en Quito.

"Yo cumpliré mi trabajo como lo he hecho desde el 2001, no de ahora; siempre. Así que no me voy a dejar intimidar", añadió Moreno.



La semana pasada, la asambleísta Cristina Reyes presentó una queja en contra de Moreno, en el Consejo de la Judicatura (CJ). La legisladora pidió que se destituya a la fiscal subrogante debido a sus supuestas conexiones políticas con José Serrano.



Una semana antes, el ministro del Interior, César Navas, también presentó una queja en la Judicatura.



Una tercera denuncia fue presentada por la Comisión Anticorrupción, en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ellos alegan presuntas irregularidades en la designación de Moreno como fiscal general subrogante.



Esta tarde, Moreno además informó que Ernesto Montenegro, uno de los agentes sentenciados por el caso pasos policiales, presentó una denuncia este lunes 19 de marzo en la que revela supuestas presiones para atacarla.



"Él indica que el 14 de marzo, aproximadamente a las 16:30, dos personas de unos 40 años le ofrecieron USD 50 000 y el asesoramiento de un estudio jurídico con el fin de que ponga una denuncia asegurando que Thania Moreno le había obligado a mentir", relató la Fiscal.



A finales del 2016, Montenegro fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso pases policiales, bajo la figura de delincuencia organizada. Él admitió los hechos y colaboró con la Fiscalía. Eso le permitió una rebaja de la pena.