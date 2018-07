Un Fiscal de Guayas denunció a Iván Espinel por supuesta intimidación

LEA TAMBIÉN

El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, sumó una nueva denuncia en la Fiscalía. Esta vez por un supuesto delito de intimidación en contra del fiscal Enry Bazurto Quinde, de la Unidad de Administración Pública.

Bazurto fue el fiscal que presentó durante la audiencia de formulación de cargos los documentos que aparentemente demostrarían la participación de Espinel en un supuesto peculado. Tras ello, el juez Darwin Valencia ordenó el 27 de abril del 2018 la prisión preventiva, pero que fue revocada el 9 de julio durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.



Según informó la Fiscalía, el caso habría ocurrido el pasado 22 de junio del 2018 durante una diligencia procesal en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la Ley, de la Zona 8, en Guayaquil.



Ese día, Bazurto realizaba una ampliación a la versión de Espinel. La denuncia del fiscal señala que el exministro habría proferido amenazas de manera enérgica e intimidante al declarar al agente como su enemigo.



“Por lo que el fiscal Bazurto responsabilizó al procesado por cualquier situación que le podría ocurrir a él y a su familia, y solicitó su inclusión en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía del Guayas”, según la Fiscalía.



Este proceso está a cargo del fiscal Walter Jaramillo, quien inició las investigaciones, en las que dispuso la recepción de la versión del denunciante y del investigado. Además delegó a los agentes policiales para la indagación, también se ofició a las autoridades penitenciarias para que certifiquen el estado actual del denunciado.



Ante la situación, el Fiscal se excusó de seguir investigando el caso, por ello en la audiencia del pasado 9 de julio actuó el fiscal Pedro Intriago.



César García, defensor de Espinel, rechazó este jueves 12 de julio del 2018 una supuesta intimidación y amenazas en contra del agente. Aseguró que esta denuncia no es un proceso penal porque no ha empezado aún una instrucción fiscal.



“Esa denuncia tendrá que ser conocida por un fiscal, tendrán que analizarse los elementos de esa denuncia, los indicios de cargos y descargos y veremos qué pasa”, dijo. El abogado añadió que hasta este día no han sido notificados de la querella.



Espinel tiene medidas sustitutivas en el caso de peculado: no puede salir del país y debe presentarse ante las autoridades judiciales una vez por semana. Sin embargo, aún guarda prisión desde el pasado 7 de abril por una segunda causa, lavado de activos.