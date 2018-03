Fiscal Carlos Baca cree que debe imperar la transparencia tras suspensión de subrogante Thania Moreno

El fiscal Carlos Baca Mancheno cree que es hora de que la transparencia impere en todas las instituciones incluidas las que administran justicia. Esto en referencia a la suspensión temporal de las funciones de la fiscal subrogante Thania Moreno por parte del Consejo de la Judicatura.

Esta declaración la realizó la mañana de este martes, 20 de marzo del 2018, tras un recorrido por las fiscalías especializadas en Violencia de Género, en el Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil.



“Insisto en pensar y creer que es hora de que la transparencia impere. Me parece que es importante y fundamental que el país sepa que tiene que haber transparencia en todas las instituciones incluidas las instituciones que administran justicia”, dijo Baca.



El Consejo de la Judicatura (CJ) informó la tarde del 19 de marzo que dentro del marco de sus competencias, notificó a la Fiscal Subrogante con la “suspensión temporal de su cargo como medida cautelar”.



Moreno convocó el lunes, 19 de marzo,a una rueda de prensa. En ella afirmó que no renunciaría a su cargo pese a las intimidaciones y responsabilizó sobre lo que ocurra con su seguridad y la de su familia al Fiscal Baca Mancheno, Gustavo Jalkh y César Navas.



Sobre ello, Baca dijo: “La fiscal puede estar tranquila, gente como yo somos gente decente, que vive bien y no tiene ningún problema con nadie”.



Esta última declaración la efectuó tras la inauguración de de nuevos servicios en la Fiscalía Valdivia, en el sur de Guayaquil.



Baca también se refirió sobre el caso de Fernando Balda. Confirmó que la madrugada de este martes se inició la instrucción fiscal con la formulación de cargos contra tres servidores policiales: dos en servicio activo y uno pasivo.

Refirió que este es un proceso delicado y que las investigaciones continúan. “Es una investigación que se motiva además en una cooperación internacional que remite la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en la cual se describen algunos hechos en los cuales podrían estar involucrados (los detenidos)”, acotó.



Balda denunció en 2012 que sufrió un secuestro en Bogotá, Colombia, hasta donde había viajado para refugiarse de una persecución en el Régimen de Rafael Correa. Según su testimonio, la noche del 13 de agosto de ese año, él fue interceptado en la capital colombiana por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes lo forzaron a embarcarse en un auto.



Baca desestimó que la reactivación de este caso sea en retaliación contra el legislador José Serrano. “Hay que hacer una investigación integral, yo no quiero adelantar nada, es más esto está en conocimiento de un fiscal de instancia, no de despacho”.