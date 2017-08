Fiscal Carlos Baca Mancheno: ‘No voy a perseguir a nadie porque haya interés político’

Carlos Baca lleva tres meses en la Fiscalía, pero la investigación de Odebrecht comenzó el 22 de diciembre del 2016. Desde entonces, entre otros, han sido detenidos el exministro Alecksey Mosquera, mientras que el excontralor Carlos Pólit está prófugo.

¿Esto muestra un avance lento de la indagación?

La investigación está avanzando con toda celeridad, a la velocidad que exige un tema tan delicado como este. Es un caso muy complejo, que exige una gran cantidad de verificación en distintos niveles y elementos. Pero, además, hay plazos que establece la ley y que debemos cumplir.



¿Cuándo van a ser vinculados altos funcionarios que tomaban decisiones?



La Fiscalía no puede dejarse presionar por nadie. Aquí se está actuando dentro de derecho. Entonces, no se trata de que nosotros nos dejemos llevar por esos criterios de que los peces gordos deben ser procesados.



La Fiscalía investiga delitos y posibles partícipes, sin hacer distinción entre pez gordo y pez flaco ni de funcionario público ni de privado. Están en investigación el Vicepresidente de la República, el excontralor, viceministros, subsecretarios, exgerentes de la empresa petrolera pública, funcionarios, empresarios. ¿De qué peces gordos me están hablando?



¿El Vicepresidente está en investigación?, ¿hay algún proceso abierto por el caso Odebrecht?



Él, como todos los ciudadanos, ha comparecido y ha venido a dar sus declaraciones en algunos de estos temas. El señor Vicepresidente, como todos los ciudadanos, si aparecen elementos o indicios que establezcan que él tuvo una participación directa en estos hechos, tendrá que ser procesado y responder ante la ley. Pero eso no significa que no está investigado. Todo está siendo investigado.



¿No son suficientes las delaciones? Ahí se menciona a Jorge Glas y en uno de los audios su tío Ricardo Rivera le pide a José Conceição Santos dinero para la campaña de vidrio.



Las delaciones no son evidencias, es solo un indicio, no es prueba. No digo que no sea útil. Sí es útil, pero no es el único elemento por el que puede fundarse una acusación.



Desde Brasil, el diario O Globo publicó que el delator José Conceição Santos dijo que entregó a Jorge Glas USD 14,1 millones.



Todo es útil para investigar. Cuando tenemos acceso a la información que nos permite ir confirmando estas delaciones, la Fiscalía ha actuado de inmediato. Por eso está detenido el tío del Vicepresidente, un funcionario de la Secretaría del Agua; está con una orden de detención el excontralor. Que no confundan las competencias de la Fiscalía con los problemas políticos. No le pongan a la Fiscalía a resolver problemas políticos.



Pero Pólit está prófugo y Carlos Pareja Yannuzzelli no es que fue capturado sino que se entregó voluntariamente.



O sea, para usted, ¿esto es cuestión de números? O sea ¿no hay más de 140 personas investigadas en el tema de Petroecuador? ¿No hay más de 13 personas procesadas por Odebrecht? En este caso se han hecho 21 allanamientos, 26 asistencias penales internacionales, cinco instrucciones fiscales, adicionalmente están abiertas otras dos indagaciones previas, hay 500 diligencias judiciales.



Hay más personas por ser vinculadas, se van a formular más cargos en otros temas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Van a decir que no son suficientes 12 detenidos, sino los dos que yo quiero? No. Yo no voy a dejar en la impunidad a nadie ni proteger a nadie, pero tampoco voy a perseguir a nadie porque haya un interés político.



En el tema de Pareja Yannuzzelli, ¿cómo se va a resolver el pedido de cooperación eficaz solicitado por sus abogados?



Mire, si se comprueba que la información entregada por Pareja es verificada, veraz, contrastable, comprobable, nosotros podemos considerar la posibilidad de una cooperación eficaz. No estamos cerrados a eso. De hecho, estamos en una conversación con los abogados del señor Pareja, para valorar y ver cuáles son los elementos que tiene.



¿La Fiscalía tiene que pronunciarse hasta el viernes? Para ese día fue convocado Pareja.



No no. No tenemos que pronunciarnos hasta el viernes. En uno de los 15 expedientes abiertos en su contra, la defensa del señor Pareja solicitó que se suspenda la recepción de su versión hasta preparar la defensa técnica. Entonces, esto se reanuda el viernes.



Él ha dicho que si no se firma el acuerdo, no habla.



Debemos establecer condiciones claras para que ese acuerdo de cooperación funcione. Si el señor Pareja dice algo que sea mentira, no puede haber cooperación. Entonces, si él dice que no va a hablar hasta que se suscriba el acuerdo, la Fiscalía no va a firmar un cheque en blanco.



¿Pareja debe firmar un acuerdo por cada expediente o uno por todos?



Esa es una cuestión de formalidad, pues podría suscribirse en cada uno de los casos. Podría también abarcar otros temas. Sobre la base del diálogo se establecerá cuál es el mejor mecanismo. Ahora, he conocido por parte del presidente de la Asamblea (José Serrano) que Pareja se entregó sin condicionamientos. Entonces, la Fiscalía tampoco aceptará condicionamientos.



¿La actuación de José Serrano, en este caso, le dejó mal a usted? ¿No debía haber actuado la Fiscalía?



No. Lo primero que hice al conocer de esto es saludar y decir que me parecía una excelente noticia para el país que el señor regrese. Me parece bien que haya vuelto.



Pero usted dijo que igual se debiera actuar con prófugos como los banqueros.



A lo que me refería es a que si esa intermediación fue tan provechosa para traer a un reo de la justicia, entonces en lo relacionado con la política también se haga lo mismo con otros procesados. En cuanto a la justicia, los pedidos de extradición ya están emitidos.



Ud. habla de extradición. ¿Se iniciaría un proceso similar contra Pólit? ¿Él se le escapó a la Fiscalía?



De ninguna forma. Él no tenía ningún cargo cuando salió del Ecuador.

Su trayectoria



Carlos Baca Mancheno fue consejero político del expresidente de la República Rafael Correa. Presidió la comisión que conformó el anterior ­Gobierno para investigar los hechos relacionados con la insubordinación ­policial del 30 de septiembre del 2010. En el concurso del Cpccs para elegir Fiscal General obtuvo 94 de 100 puntos.