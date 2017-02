Un fin de semana para matricular su auto

La atención en los centros de revisión y matriculación vehicular del Distrito Metropolitano de Quito será normal durante este fin de semana. En el Parque Bicentenario, Los Chillos, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Florida Alta se atenderá al público en varias jornadas. No habrá atención el lunes 27 y martes 28 de febrero, por el feriado de Carnaval.

Un total de 60 mil automotores se presentaron para la matriculación vehicular en Quito en lo que va del 2017. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), del total de automotores que se presentaron desde el 16 de enero hasta el 22 de febrero, 47 350 fueron aprobados para la matriculación, mientras que solo 39 mil vehículos concluyeron el proceso.



Existen diferentes motivos para que los dueños de los vehículos no hayan finalizado el proceso de matriculación. Algunos no pagaron las multas por infracciones y otros no pasaron la revisión vehicular.



María de los Ángeles Coronel acudió por primera vez a la agencia del Parque Bicentenario, hoy sábado 25 de febrero del 2017.



Para ella, el proceso ha sido ágil y eficiente. "El tema de agendar la cita me pareció genial porque no tienes que hacer cola", cuenta. Además, adquirieron un auto nuevo junto a su pareja y “el trámite para autos exonerados es espectacular porque todo es en línea y el permiso de circulación te llega por la Internet", añade.



Los centros de matriculación del Parque Bicentenario, en el norte; y Quitumbe, en el sur, abrirán hoy de 08:00 a 16:30; mañana domingo (26 de febrero) tendrá el mismo horario.



En cambio, los centros de revisión y matriculación de San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Florida Alta se atenderá al público, todo este fin de semana, desde las 08:00 hasta las 12:00. Y el centro de Los Chillos de 08:00 a 13:00.



Es importante conocer que para matricular un vehículo, se deben realizar dos procedimientos diferentes: la revisión vehicular y la matriculación. Para ello, debe obtener una cita previa para la revisión en www.amt.gob.ec. Puede escoger entre varios lugares: Los Chillos, Carapungo, San Isidro, Florida, Guajaló y Guamaní.



Una vez que haya aprobado la revisión vehicular, podrá matricular a su automotor. En Quito, lo puede hacer en dos puntos: Parque Bicentenario, al norte de la ciudad y en Quitumbe, en el sur.



Muchas personas designan a una tercera persona para la matriculación vehicular. Este es el caso de Yadira Ramos, a quien su madre le pidió que le ayudara con el proceso.



Ramos cuenta que su caso le ha tomado más tiempo de lo que esperaba. "Voy tres semanas entre pagos y trámites... siempre me mandan por otro papel. Me dijeron que solo necesitaba la autorización de mi madre, pero por último me pidieron un poder procurado", señala.



Añade que en cuanto a la revisión vehicular no tuvieron problema y que fue rápido, pero que el problema son los trámites y papeles.



Antes de comenzar estos procedimientos, es necesario que haya cancelado sus multas y el valor de la matrícula en cualquier banco. Puede enterarse de esos valores ingresando a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Si un tercero lo va a hacer por usted, recuerde que necesita una autorización escrita, y se puede descargar el formato en la misma página.