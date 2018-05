Finanzas no es partícipe de incrementar el IVA

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que en el proyecto de ley para implementar el programa económico no se incluirá una reforma para elevar el impuesto al valor agregado (IVA).

Lo dijo hoy, viernes 18 de mayo del 2018, durante una reunión con medios de comunicación.



"Quiero ser tajante y dejar claro a la ciudadanía que no estamos discutiendo ningún incremento del IVA", indicó.



Martínez señaló que desde su posesión, el miércoles pasado (16 de mayo), está trabajando en el proyecto de ley, que se presentará a la Asamblea antes del 24 de mayo.



"Recordemos que no hubo nada claro antes con respecto al proyecto de ley para el programa económico. Ahora estamos trabajando en un proyecto de ley limpio y contundente. Se sacarán todas la cosas que generaban ruido en la ciudadanía y entre los empresarios", dijo.



El titular de Finanzas adelantó, además, que en el documento no se incluirá la propuesta de eliminar el crédito tributario para el impuesto a la salida de divisas (ISD). Este último planteamiento estuvo entre las propuestas presentadas por la exministra María Elsa Viteri, según informó el Comité Empresarial el pasado 3 de mayo.



Sobre la propuesta de gravar con IVA los seguros, indicó que planteó al presidente Lenín Moreno que esta no se incluya. "Eso está en análisis, yo lo sugerí, pero eso está en manos del Presidente", añadió.