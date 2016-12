Largas filas en los centros de matriculación y revisión vehicular

Una larga fila de vehículos se armó en la avenida Maldonado a la espera de pasar la revisión y matriculación en el centro de Guajaló, en el sur de Quito. Hasta las 14:00 atenderán los centros de Quitumbe y Bicentenario. El resto hasta las 18:00 para quienes tengan la cita previa.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el sistema de asignación entregará la última cita a las 16:30 y se atenderá hasta las 18:00 porque a esa hora se suspende la conexión con el Servicio de Rentas Internas debido al cierre del año fiscal. Después de eso, todo queda para el próximo año.



David Viteri llegó a Guajaló a las 07:30 de este 29 de diciembre del 2016. Una hora después estaba a unos 15 vehículos de entrar al centro. "Está avanzando rápido. Pensé que me demoraría más porque como es el último día hay bastante gente", dijo.



Pero no solo hubo fila de vehículos. Quienes debían solamente matricular se formaron al ingreso a la espera de su turno. Uno de ellos fue Raúl Nacimba. Con sus papeles en mano se dispuso a esperar desde las 08:00 para ingresar. "Pasé la revisión pero no terminé la matriculación por los pagos. Como todos los años dejamos para el último", dijo.



Hasta la mañana de ayer, según la AMT, faltaban cerca de 35 mil vehículos por revisar y 75 mil por matricular. Quienes no logren cumplir con el trámite pagarán una multa de hasta USD 100 en el 2017.



Los centros de revisión y matriculación vehicular atenderán desde el próximo 16 de enero. Mientras tanto, los operativos de control de los documentos habitantes se mantendrán, según la Agencia Metropolitana de Tránsito.