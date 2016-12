Figuras de pantalla plantearon 44 leyes en 8 años en la Asamblea

Antes de convertirse en políticos y ocupar una curul en la Asamblea Nacional, ellos fueron deportistas destacados, presentadores de televisión, reinas de belleza o artistas.

Su exposición previa frente a las cámaras ayudó para que los partidos los vinculen a sus estructuras, patrocinen sus candidaturas y también para que el electorado los identifique fácilmente en la papeleta.



En los dos últimos períodos (2009-2013 y 2013-diciembre del 2016) al menos 13 figuras, de diferentes corrientes políticas, legislaron.



Hay quienes nunca presentaron un proyecto de ley propio. Es el caso de Verónica Arias, quien fue presentadora de un programa de opinión que fue transmitido por Ecotel Televisión. Llegó a la Asamblea auspiciada por el movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE). Y Dennis Robles de Alianza País (AP), que en el 2007 ganó el reinado de Milagro, provincia del Guayas, tampoco envió una propuesta.



Entre los que tienen más leyes presentadas en el Legislativo de este grupo, en cambio, constan el exfutbolista Abdalá Bucaram, con ocho proyectos de ley entre el 2009 y el 2013, según el sistema de formación de la ley, del portal de la Asamblea Nacional. En la actualidad, él es candidato presidencial por Fuerza Ecuador.



En la lista de quienes han hecho más propuestas también consta la exreina de Guayaquil Cristina Reyes (2000), asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC).



“Creo que he demostrado al país que me he preparado con responsabilidad para el cargo que he asumido”, comenta Reyes. Ella busca la reelección como cabeza de lista nacional del mismo partido. Tiene un título universitario en ciencias políticas y otro en derecho.



Arias destaca que si bien no ha presentado un proyecto propio de ley, ella propuso 11 nuevas enmiendas a la Constitución e impulsó 15 procesos de fiscalización a través de pedidos de información a distintas entidades. Y fue la vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas aprobadas en 2015.



Para las elecciones del 2017 los partidos políticos han vuelto a buscar figuras conocidas para fortalecer sus listas. Hay al menos 23 personas que quieren saltar de los medios a la papeleta. La mayoría en la provincia del Guayas y pertenecen principalmente a Fuerza Ecuador, Adelante Ecuador Adelante, Centro Democrático, Alianza País...



De la lista de talentos que llegaron a la Asamblea en los dos períodos pasados, siete no cuentan con un título profesional que tenga relación con la actividad legislativa.



“Sé lo que le hace falta a mi gente y para eso no necesito prepararme”, afirma Agustín Delgado, asambleísta de Alianza País (AP) por Imbabura.



El exfutbolista, desde el 2013 hasta ahora, ha presentado un proyecto de ley. Su propuesta apunta a reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) para permitir la publicidad de bebidas alcohólicas de moderación en los medios de comunicación. Sin embargo todavía se encuentra en trámite.



Ulises de la Cruz, el exlateral derecho de la selección ecuatoriana, dejó las canchas para participar en las elecciones legislativas del 2013.



Presentó, junto a otros asambleístas, la vigente Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Este proyecto fue promulgado por la comisión a la que pertenece, de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. En el sistema consta como ponente el presidente de la Comisión, Richard Calderón.



De la Cruz cuenta que no ha propuesto más proyectos porque pertenece a un “movimiento político, en el que se apoya las decisiones gubernamentales, y no a un proyecto individual”.



Además, recalca que “no puede actuar en todas las leyes” porque no todas son de sus competencias. “Mi conocimiento es fortalecer donde está la cultura, educación, el deporte”, añade.



En total, las figuras de pantalla, del deporte y de los reinados presentaron 44 proyectos de ley en los últimos ocho años. Pero ocho se han publicado o están en vigencia. El resto aún está en trámite o no ha sido calificado o se archivó, según la Asamblea.



La ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de salud, por ejemplo, que fue auspiciada por el cantante Gerardo Morán, no fue calificada.



La que presentó Cynthia Viteri, actual presidenciable del Partido Social Cristiano (PSC) para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, también se archivó.



Pero pasaron normativas que se encuentran vigentes como la Ley Orgánica de Comunicación del expresentador de televisión Rolando Panchana, de Alianza País; y la reforma a la Ley Orgánica Electoral de Bucaram.