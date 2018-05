La fiesta se instala en cuatro puntos del Distrito Metropolitano de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Chillogallo, Solanda, Sangolquí y San Antonio de Pichincha se instala la fiesta para todo el fin de semana. Habrá desde elección de reinas hasta desfiles, caminatas, ferias gastronómicas, campeonatos de fútbol, desfile de antorchas, concierto de música, bailes… No faltarán los fuegos pirotécnicos y las vacas locas.

Vamos por partes. Los moradores de Chillogallo, al sur de Quito, están eufóricos porque la tarde de este sábado, 19 de mayo del 2018, se prevé la elección de la reina de la parroquia. La cita será a partir de las 18:00, en el auditoria de Chillogallo (calles Luis López y Carlos Freire).



Las candidatas son siete: Angy Pérez, del barrio La Paulina; Valeria Gaviria, del sector Buen Suceso; María Belén Sánchez, de La Garzota; Priscila Gualotuña, de Santa Rosa 4 etapa; Vanesa Alcivar, de Santa Clara 1; Marilin Chávez, del barrio San Gregorio; y Vanesa Figurí, de Santa Marta Alta.



La fiesta no acabará allí, porque para el próximo miércoles, 23 de mayo del 2018, se tiene planeado una sesión solemne, en el auditorio de Chillogallo (junto al Centro de Salud).



Y para el día siguiente (24 de mayo) se hará un pregón en el barrio San Gregoria, justo en las calles Manuela Cañizares y San Gregorio. Se presentarán artistas y bandas de pueblo, desde las 16:00.



Habrá cuatro puntos de concentración: 23 de Mayo, Santa Marta Alta y Santa Rosa 3, y el sector El Girón en la escuela Julio Tobar Donoso.



Para el viernes (25 de mayo) se alista la caminara libertaria. Desde las 07:00, los jóvenes de la parroquia, dirigentes barriales y comunidad saldrán desde el museo de Sucre hasta la cima de La Libertad. Los jóvenes harán un relato en el transcurso de la caminata, que tendrá cuatro descansos.



Y como mayo es el mes de la madre, los moradores de Solanda -también en el sur de Quito- le siguen celebrando. Para este sábado, 19 de mayo del 2018, se realizará el XVII Festival Artístico Cultural Solanda Canta a las Madres, en el coliseo María Augusta Urrutía (calles José Abarca y José Alemán).



En este festival, que comenzará de 14:00 a 22:00, participarán los grupos de danza Amaru, Inti de América y Tierra Mestiza; el trío Galante y Nueva Bohemía Show; los grupos La Leyenda, Los Diamantes, entre otros.



El cantón Rumiñahui no se queda atrás. Por sus 80 años de cantonización se tiene una amplia agenda de eventos. Para hoy sábado, desde las 10:00, se realizará el torneo automovilístico 4X4 autocross, en la pista Santa Rosa de la Merced.



A las 17:00, por las avenidas General Enríquez y Abdón Calderón, se prevé el desfile nocturno de arte y danza folclórico 2018.



En cambio, mañana domingo (20 de mayo) se arma la Feria de las Tradiciones Gastronómicas en el sector de Rumipamba, a las 10:00. Y a las 14:00, en el mismo lugar, una corrida de toros.



En los siguientes días se vendrán otros eventos; por ejemplo, presentación de personajes, exposición intercultural artístico y gastronómica, misa de acción de gracias, desfile cívico militar y sesión solemne.



Mientras que, en San Antonio de Pichincha la farra se arma por cumplir 117 primaveras y por sus fiestas patronales hay actividades para todos los gustos. Habrá 2 000 artistas, entre músicos, bailarines, personajes propios de la parroquia y la vecindad.



Las propuestas para festejar a lo grande a la parroquia arrancarán este sábado, 19 de octubre del 2018,



con el campeonato interparroquial de fútbol, en la cancha sintética de Unasur. Será de 15:00 a 17:00.



Pero para que vaya bien recargado para hacer barras a los equipos deportivos, desde las 10:00, en el bulevar de la avenida Equinoccial se montará la feria gastronómica Saberes y Sabores.



Uno de los eventos cumbres de este sábado será la Yumbada, desde el centro del mundo. Así mismo, de 14:00 a 19:00, se armará el desfile desde La Y de la localidad hasta el bulevar de la avenida equinoccial.



También se realizará el Desfile de Antorchas, desde el edificio de la Unasur hasta el bulevar de la avenida Equinoccial.



Y ahí no acaba la pachanga para festejar a San Antonio. La celebración continuará a las 20:00, con la presentación de los candidatos a rey y reina de la parroquia. El escenario será el bulevar de la avenida Equinoccial.



De paso, ya puede ir viendo a sus favoritos y las barras para la elección, que se llevará a cabo el 25 de mayo. El evento se realizará en el coliseo de la parroquia, de 19:00 a 24:00.



Las fiestas en San Antonio de Pichincha se extenderán hasta el 13 de junio. Hasta esta fecha hay eventos todas las semanas, como el concierto Solo lo Nuestro, el Paseo del Chagra, exhibición de gallos y desfiles.