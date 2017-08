Fiesta de la luz se repotencia con comida y artistas locales

En la primera edición de la Fiesta de la Luz (octubre de 2016), 1,5 millones de personas asistieron al Centro Histórico de Quito.

Esa experiencia fue la que llevó a repetir el programa este año y definirlo como un atractivo que se realizará durante los veranos, en Quito. Según el Municipio, este es el único programa de estas características, que se realiza en Latinoamérica.



Nació en la Ciudad de Lyon, Francia y gracias a un convenio con la Alianza Francesa y la embajada de ese país se replica en Quito. La Fiesta de la Luz arranca este miércoles y se presentará hasta el 13 de agosto de 2017.



Al ser un evento único, el Municipio busca convertirlo en un atractivo que no solo convoque a los capitalinos sino a turistas nacionales y extranjeros. Para este año, según el alcalde Mauricio Rodas, se puso énfasis en el turismo nacional teniendo en cuenta el feriado del viernes 11 de agosto. Para hacerlo aún más llamativo, este año incluye algunas mejoras.



La primera es que se aumentó el número de obras. En total, nueve puntos del Centro Histórico (en 2016 fueron cinco) se iluminarán con los trabajos que presentarán siete artistas internacionales y cuatro nacionales. Las obras de artistas nacionales también son una novedad de este año.



En la edición pasada solo participaron los artistas vinculados a la Fiesta de la Luz de Lyon. Según Pablo Corral, secretario de Cultura del Cabildo quiteño, este año se hizo una convocatoria a artistas nacionales para que presenten su propuesta.



En total hubo 60 concursantes de los cuales resultaron elegidos cuatro. La base, según Corral, fue la innovación. “La mayoría de propuestas se centraban en ‘mappings’ y esa no es la idea de la Fiesta de la Luces. Otras sobrepasaban el presupuesto del Municipio por lo que se eligió a cuatro”, dijo. Para aumentar las obras se extendió el perímetro del evento hasta la Basílica en donde se presentarán dos obras.



También se incluyó a la Catedral Metropolitana, en la Plaza Grande, como otro punto a iluminarse. Según el alcalde de Quito, una característica importante de la Fiesta de las Luces es que en este año y para los siguientes no se repetirán las obras ya presentadas por los artistas. Según Verónica Sevilla, gerente de Quito Turismo, a la Fiesta de las Luces se sumará el atractivo gastronómico. Parte del la programación es la oferta de 56 restaurantes gourmets, huecas, cafeterías y mercados ofertarán menús especiales a precios accesibles como parte del Festival Gastronómico Sal Quiteña.



El objetivo, según Quito Turismo, es que a la Fiesta de la Luces y a las actividades del Verano de las Artes de Quito se sume una experiencia completa, complementando el turismo con la gastronomía. Entre los restaurantes gourmets que participan del Festival Sal Quiteña está la Octava de Corpus, ubicado en el Centro Histórico.



Su propietario, Jaime Burgos, señaló que su oferta se centrará en una experiencia distinta ya que todos sus platos se acompañan de la degustación de vino. Además, su restaurante presentará una pequeña muestra sobre cómo se vivía en el Centro Histórico en la época colonial para atraer a más visitantes del centro desde más temprano a su local.



Otra opción, en lo que se refiere a los gastronómico, la ofertan los 10 restaurantes que forman parte del Buró del Centro Histórico. Joffre Echeverría, su presidente, señaló que su propuesta se concentra en la posibilidad de una especie de tour que se inicia con un paseo en el Quito Bus Tour, pasa por alguno de los restaurantes y termina en uno de los puntos en los que se presentará una obra de la Fiesta de la Luz.



Para acceder a esta oferta, los interesados deben adquirir el tour en las estaciones de venta de los boletos para el Quito Bus Tour en la Naciones Unidas (norte de Quito) y en la tienda El Quinde, en la Plaza Grande. Con estos cambios, el Municipio trabaja en institucionalizar esta fiesta de verano para convertirlo en un atractivo turístico.



Sevilla señaló que desde hace un mes se trabajó con los operadores turísticos y agencias de viajes que ofertaron paquetes en el mercado nacional e internacional. La promoción consistió en visitar y enviar información a 94 operadores turísticos. “Para atraer a los nacionales hemos trabajado en la promoción con las oficinas de turismo de Guayaquil y Cuenca”, dijo.



Para posicionar el programa en el plano internacional, Quito Turismo trajo a periodistas de National Geographic de Reino Unido, El Espectador y el Nuevo Siglo de Colombia, a la Revista Aire Aeroméxico y a la Directora de Relaciones Públicas World Travel Awards. Sobre esto, Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, señaló que las acciones alrededor de la Fiesta de la Luz responden a un programa que se ha venido impulsando para crear una agenda de Quito con eventos fijos durante el año para atraer al turismo internacional.