Fidel Egas: 'no abriremos cuentas de dinero electrónico'

"No abriremos cuentas de dinero electrónico". Así respondió el principal accionista de Banco Pichincha, Fidel Egas, a la decisión de la Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) de obligar a 14 bancos privados, incluido el Pichincha, a unirse a la plataforma de dinero electrónico en un plazo de 30 días.

El banquero comunicó su posición a través de su cuenta en Twitter este 14 de diciembre del 2016.

No abriremos cuentas de dinero electrónico https://t.co/wKuuss763M — FIDEL EGAS (@FEGASG) 15 de diciembre de 2016

El organismo de control advirtió que sancionará a los bancos que no cumplan con esta disposición con hasta el 8% del volumen de su negocio. La decisión es una medida preventiva por supuestas prácticas desleales de las entidades bancarias, dijo el ente de control.



Sin embargo, ocho horas después de que se comunicó la resolución, la Junta Reguladora Monetaria y Financiera desautorizó la medida.



La Junta señaló, a través de un comunicado de prensa difundido por el Ministerio Coordinador de la Política Económica, que la resolución de primera instancia de la SCPM no puede obligar a entidades del sistema financiero nacional a implementar la creación de cuentas de dinero electrónico.



El organismo agregó que “la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva (...) y se ejerce a través de la Junta de Regulación Financiera”.



La entidad emitió una resolución en agosto de este año en la cual se dispuso que la participación de las entidades financieras en el sistema sea voluntaria. Por eso enfatizó que esa norma “no puede ser alterada por ningún otro órgano que no sea la propia Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”.