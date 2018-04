FF.AA. y Policía realizan acción coordinada en zonas limítrofes

LEA TAMBIÉN

Aviones Super Tucano y helicópteros sobrevuelan los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro (Esmeraldas). En las vías hay presencia de tanquetas y camiones de la fuerza pública ecuatoriana y en los ríos militares navegan lanchas.

Unos 700 elementos de las Fuerzas Armadas participan en operaciones de control en la zona. A estos se suman otros 500 de la Policía Nacional.



La acción más reciente se registró el viernes 13 de abril del 2018 cuando se capturó a nueve personas relacionadas con la facción de alias ‘Guacho’.



Según información de diario La Hora, se trata de dos mujeres y siete hombres que fueron trasladados a Esmeraldas. En una audiencia recibieron prisión preventiva. Tres de ellos estarían involucrados en el ataque ocurrido el 16 de marzo último en la carretera que conduce a población fronteriza de Mataje y que dejó como resultado cuatro infantes de marina muertos y 10 heridos.



El comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, confirmó ayer, 14 de abril del 2018, a EL COMERCIO que dos de los detenidos son sobrinos del disidente de las FARC.



El ministro del Interior, César Navas, dará una rueda de prensa hoy, 15 de abril, con información de las últimas operaciones. Además explicará detalles de la cita entre los ministros de Defensa y cancilleres de Ecuador y Colombia, que está prevista para este lunes, en Quito.



60 integrantes de los grupos tácticos de la Policía integran las patrullas militares en la línea de frontera. Otro contingente con elementos de unidades élite está en las poblaciones de Borbón , Limones, y en la vía a Mataje para custodiar instituciones públicas. De la seguridad ciudadana se encargan 300 policías comunitarios.



Los militares, aparte de patrullar la zona, se concentran en resguardar instalaciones estratégicas como el oleoducto que cruza las provincias del norte del país (una parte atraviesa Esmeraldas). También se protege la Refinería. El Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia resolvió solicitar al Gobierno central que se apliquen medidas de seguridad en el aeropuerto, el puerto comercial, Termoesmeraldas, Puerto de Balao, hospitales y planta de agua potable.

La Policía y las FF.AA. explicaron el viernes en Esmeraldas las acciones en la frontera.

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó que en Mataje y El Pan hay restricciones en la movilización de la sociedad civil a partir de las 22:00.



Desde que se inició la emergencia en la frontera, se han destinado USD 4,5 millones para las Fuerzas Armadas. Un rubro adicional de USD 3 millones se entregó al Ejército para gastos de comunicación, detalló el Ministro de Defensa.



Los movimientos de los militares y policías son monitoreados desde Quito mediante cámaras de vigilancia en el ECU-911. Ayer se destinó una sala para que la prensa pueda trabajar desde este edificio. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, señaló que se tendrá acceso a las acciones que se desplieguen en la frontera.



En las cámaras se observaron las imágenes de los vehículos militares que ayer transitaron por San Lorenzo con rumbo a Mataje. Habrá, además, imágenes que contendrán grabaciones que se van a actualizar cada seis horas con las intervenciones que se realizan en la zona y no están al alcance de las cámaras del ECU.



Para mañana está prevista la inauguración del año lectivo 2018-2019, en los planteles educativos primarios y secundarios de Esmeraldas. Sin embargo, en la parroquia Mataje y en el recinto El Pan, ubicados en la frontera con Colombia, las labores educativas se iniciarán el 23 de abril próximo. Así lo dio conocer Luis Ramírez, director distrital de Educación.



Las acciones militares provocan temor en la población. Mediante un comunicado, Jairo Cantincuz, presidente de la Junta Parroquial de Mataje, expuso su preocupación por las incursiones. Ahí señaló que la gente está dejando sus hogares, por temor a que se produzca un enfrentamiento entre el Ejército y grupos irregulares.



El tema también inquieta al Comité Cívico Provincial de Esmeraldas. La prefecta Lucía Sosa convocó a una cita el miércoles próximo, para organizar acciones contra la violencia; entre ellas, una marcha que se hará en Carchi, Sucumbíos e Imbabura el 26 de abril.



Navas, además, suscribió ayer el Documento de Coordinación y Garantías de Seguridad, con el Comité Internacional de la Cruz Roja. El objetivo es que se viabilice la recuperación de los cuerpos de los tres colaboradores de este Diario.



Colombia realiza operativos en Tumaco



Tumaco. AFP (I)

​

En una frontera selvática y sembrada de coca, militares de Colombia y Ecuador están a la caza del jefe del grupo que mató en cautiverio a los tres integrantes de un equipo de prensa, cuyos cuerpos no han sido recuperados todavía.



Tumaco está militarizado. El municipio con más narcocultivos del mundo es el centro de la ofensiva del lado colombiano, mientras del ecuatoriano las acciones se enfocan en San Lorenzo, donde rige desde enero el estado de excepción a causa de la violencia.



“Va a haber una arremetida más contundente”, dijo el general Mauricio Zabala, comandante de la Fuerza Despliegue Rápido Número 2 del Ejército colombiano.



Las acciones se encaminan a dar el gran golpe contra Walter Artízala, alias ‘Guacho’, el jefe de una disidencia no tan numerosa de la ya disuelta guerrilla de las FARC que secuestró y asesinó a los tres miembros de EL COMERCIO.



Apenas se confirmó el mortal desenlace, Bogotá y Quito lanzaron el viernes una ofensiva militar para detener a los responsables. “Hemos prestado todo el apoyo y colaboración desde el primer momento, y se los seguiremos prestando hasta que (...) se haga justicia”, señaló el presidente Juan Manuel Santos.

Las acciones se realizan por aire, mar y tierra.