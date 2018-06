Fernando Saldarriaga: ‘El país tiene el riesgo de recibir más desplazados’

LEA TAMBIÉN

Primero, el nuevo presidente colombiano debe replantear los convenios internacionales en materia de seguridad que se firmaron entre los gobiernos de Rafael Correa y Juan Manuel Santos, en temas de cooperación, movilidad, desplazamiento forzado, migración, vialidad y cooperación en infraestructura en la frontera. Si Iván Duque retoma la política armamentista que se aplicó en el gobierno de Álvaro Uribe seguramente se va a recalentar la zona de frontera.

¿Entonces, qué pasará en el lado ecuatoriano?



Si durante la implementación de Plan Colombia se desplazaron cientos de colombiano huyendo de las fumigaciones, el impacto en la frontera con Ecuador será fuerte, porque la guerrilla y los armados buscarán nuevos espacios para adiestramiento militar, descanso y conseguir sus provisiones.



¿El cambio en los acuerdos de paz tendrá efectos en la parte ecuatoriana?



De eso no queda la menor duda, porque Iván Duque siempre mostró su desacuerdo con la forma cómo se llevaron a delante los procesos de paz en Cuba. Además, ese acuerdo fue excesivamente generoso al entregarse privilegios a las FARC, a tal punto de darle representatividad en la Cámara de Diputados. Lo que generó en Colombia un sismo jurídico. Ahora todo eso será reformado.



¿Qué debe hacer el gobierno del Ecuador?



El país no ha tenido una voz altiva para denunciar ante la ONU lo que significa lidiar con un conflicto que tiene un costo económico, social y de conflictividad, para atender las repercusiones del conflicto. El Gobierno colombiano tampoco ha admitido su responsabilidad del problema que genera a Ecuador. Lo único reconocido es la indemnización por la contaminación con glifosato, pero el dinero no fue entregado a sus beneficiarios.



¿En qué se debía invertir ese dinero?



Se debió hacer un mapeado la zona para censar y saber en qué se usa la tierra, porque cuando se descubren laboratorios para droga, significa que el Ecuador también ha dejado de hacer su parte y no ha logrado atender a las poblaciones en la frontera.

¿Debe el Ecuador replantear su política de seguridad fronteriza?



Desde luego que sí, porque eso tendrá un impacto en el país y sobre todo en el ámbito económico. Si el Gobierno ha pensado fortalecer la presencia del Estado en la frontera, va a tener que duplicar su presupuesto para eso, porque tendremos un mayor riesgo de desplazamiento de colombianos hacia localidades como Esmeraldas, por ejemplo.



¿Y los disidentes...?



Recordemos que hubo actores que no quisieron plegar a los acuerdos de paz y siguen realizando actividades ilícitas. De tal manera que con la arremetida que venga del Gobierno colombiano, los habitantes de la frontera colombiana pueden buscar refugio en Ecuador.