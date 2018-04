Fernando Carrión: ‘Salida militar puede unificar a 12 grupos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Fernando Carrión, académico e investigador.



¿Por qué los gobiernos de Colombia y Ecuador solo apuntan a alias ‘Guacho’ cuando se conoce que hay al menos 12 organizaciones en la frontera?

La tesis de Colombia de hace mucho tiempo es que la culebra se muere por la cabeza, entonces teóricamente al desaparecer ‘Guacho’, quien empieza a ser chivo expiatorio de este proceso, este frente (Oliver Sinisterra) debería desaparecer, pero hay 12 organizaciones que se están disputando los espacios del lado colombiano. Con una incursión militar de ambos lados lo que va a producir por parte de estos grupos es que se unifiquen.



La salida hasta ahora ha sido la vía militar. ¿Será esa la mejor estrategia en el futuro?



Lo que se está viendo es una posición unilateral, en otras palabras, la propuesta militar que hemos visto con el Plan Colombia y que hemos visto por más de medio siglo no ha resultado, y lo más cercano es lo que ocurrió con la iniciativa Mérida en el 2008, cuando firman los presidentes Felipe Calderón, de México, y George Bush, de Estados Unidos, y se extendió al triángulo norte del El Salvador, Honduras y Guatemala.



El resultado de esa propuesta fue más de 75 000 víctimas, más de 30 000 desaparecidos y que tengamos en Honduras y El Salvador dos de los países más violentos del mundo y que este rato se maneje no menos de USD

900 000 millones por droga. Ir con una propuesta unilateral frente a un problema multilateral es el error más grande y creo que eso es lo que ya está pasando con la reestructuración de este frente de 12 organizaciones para confrontar con las FF.AA. colombianas y ecuatorianas.



¿Estos 12 grupos asumirían las mismas condiciones que han exigido en los últimos secuestros frente al Estado ecuatoriano?



Ese es uno de los errores que cometieron los medios de comunicación colombianos cuando difundieron imágenes con las demandas que este grupo tenía alrededor de los tres periodistas. Si se aceptaba esto significaba que los dos Estados renuncian. Esta pudo haber sido una de las causas del desenlace fatal y me parece que el periodismo debe entrar en un franco debate sobre la libertad de expresión, porque esto que ocurrió es absolutamente lamentable.



¿Se está ahondando en el problema?



Al ver las imágenes de los miembros del equipo periodístico secuestrado y las de los dos últimos, los contextos son distintos y hay que preguntarse realmente si será el mismo grupo u otro, si no será que se están uniendo estos 12 grupos para enfrentar a este enemigo externo que se ha construido.



Ya son dos países los que están enfrentando las secuelas.



En el caso de Ecuador no es tan complejo, porque es un lugar de paso y entonces ahí se han hecho fuertes. ¿Cómo lo han hecho? Cooptando a la población que no tiene salud, educación e ingresos. Estos grupos les venden asistencia y estas poblaciones se sienten más seguras y amparadas con los códigos, protocolos y la seguridad que brindan estos grupos. Es una cosa absolutamente paradójica por la ausencia del Estado.