Fernando Balda ‘respeta y acepta’ la decisión sobre expresidente Correa; Caupolicán Ochoa, la cuestiona

"Respeto y acepto la decisión de la Fiscalía y de la jueza Daniella Camacho, porque aquí estamos amparados por el Estado ecuatoriano y somos respetuosos de la autoridad", manifestó el exasambleísta Fernando Balda la tarde de hoy, lunes 18 de junio, tras la audiencia de vinculación en contra del expresidente Rafael Correa por plagio que se realizó en la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, para el exlegislador, la medida que se debió aplicar en contra de Correa es la prisión preventiva y solicitar su localización captura con la Interpol. A su juicio, si están presos los mandos bajos y medios, lo mismo debe ocurrir con la mayor cabeza, el autor intelectual, “el más peligroso de todos, no hay equidad jurídica”. “Correa es un peligro para la sociedad ecuatoriana esté donde esté”.



En esta diligencia, Camacho vinculó penalmente al exmandatario a la instrucción fiscal que lleva la Fiscalía en el caso del secuestro. Dispuso la presentación periódica del expresidente cada 15 días ante la Corte Nacional, a partir del 2 de julio de 2018. También aceptó que se dé protección a Balda y su familia.



“Nos cogió de sorpresa esta decisión de solicitud de presentarse periódicamente aquí en Quito para Rafael Correa. Eso demuestra que aquí no hay nada amarrado como lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, ni debajo de la mesa", manifestó el exlegislador.



Aspira que el expresidente cumpla lo dispuesto y venga al Ecuador para presentarse periódicamente como lo dictó la jueza. "Estoy esperando verlo cara a cara en este proceso".



De otro lado, Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, manifestó que no hubo imparcialidad de parte de la jueza Camacho.



En relación con la medida de presentarse cada 15 días, dijo que la consultará con él para ver qué decisión van a adoptar.



“Haremos todo lo que la ley nos permita para demostrar que aquí no se ha cometido el delito de secuestro y que sea imputable a Correa. Es ajeno a esta infracción (…) Estará presente las veces que sean para aclarar las cosas que se le imputen, más aún estas mal traídas de orden delictivo que no tienen que ver en fundamento del derecho”, enfatizó.