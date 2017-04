El sector turístico prevé feriado del Día del Trabajo con menor movimiento

Luego de transcurridas dos semanas del feriado de Semana Santa, el país se prepara para un nuevo período de descanso. El asueto de tres días empezará este sábado 29 de abril del 2017, a propósito del Día del Trabajador.

Aunque el sector hotelero de los mayores centros turísticos aguarda a los viajeros, las expectativas no son tan altas. Según ellos, el 1 de mayo no ha sido tradicionalmente un feriado para hacer turismo.



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, espera que la gente se anime a viajar, luego de haber pasado la tensión por la época electoral.



A través de un comunicado y en sus redes sociales, el Ministerio de Turismo ha invitado a conocer el país, contratando los paquetes turísticos que se ofertan en su plataforma Viaja Primero Ecuador.



También, recomienda ir a Manabí y Esmeraldas, que aún se recuperan de los daños causados por el terremoto y los sismos posteriores.



En Manabí no se han planificado programas especiales ni masivos, pero los hoteles están preparados por si llegan los visitantes. En la playa de Crucita se espera a 1 000 turistas. “No sabemos cómo nos irá en este nuevo feriado, pero creemos que el movimiento será más de turismo local”, señala el hotelero Freddy López.



En Pedernales aún no hay reservaciones. La Asociación de Hoteleros coincide en que este feriado no atrae a muchos viajeros, porque coincide con el inicio de clases en la Costa.



Según Gema Cevallos, directora zonal de Turismo en Manabí, aún no se ha calculado el número de visitantes que llegarán a la provincia, la cual tiene 15 600 plazas. Solo el 10% estaba reservado hasta ayer.



En Esmeraldas hay establecimientos de hospedaje que registraron las primeras reservaciones desde el miércoles 26 de abril. En Atacames existen buenas expectativas, pues en este cantón están los balnearios más concurridos de la provincia y se espera llenar hasta en un 70% su capacidad de hospedaje (que puede alojar a 40 000 turistas).

Así lo afirmó Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames. “Trabajamos con normalidad en la mayoría de los hoteles y no nos ha afectado el invierno”.



Según Carlos Acosta, presidente de la Cámara Provincial de Turismo, en Esmeraldas se espera a más turistas de los registrados el feriado pasado. “Los hoteles siguen con precios cómodos, sobre todo en Atacames donde están en óptimas condiciones”.



La tendencia de reservas se inclinaba hasta ayer más por hoteles de la Sierra y la Amazonía, según la agencia Despegar.com. Los destinos que más reservas registran son Quito, Mindo (noroccidente de Pichincha), Tena, Cuenca y Baños de Agua Santa.

Pero en Azuay, la expectativa no es muy alentadora. De acuerdo con los datos de la Asociación Hotelera del Azuay, en el asueto anterior los 200 hoteles trabajaron al 55% de su capacidad.



Según el presidente de este gremio, Juan Pablo Vanegas, se prevé llegar al 50% y con ese fin se realizaron campañas publicitarias en las vecinas ciudades de Guayaquil, Machala y Loja.



Además, para el sábado está previsto el festival de música electrónica RotoFest, el cual se llevará a cabo en el parque de La Madre, a las 10:00.



Los hoteles afiliados a la Cámara entregarán entradas a los huéspedes. Del mismo modo, algunos centros tendrán promociones, dijo Vanegas.



En Tungurahua, la Cámara de Turismo de Baños de Agua Santa, principal balneario turístico de la provincia, reportó hasta el mediodía de ayer reservaciones entre el 15 y 20% de la capacidad de hospedaje.

“Tal vez, dos feriados seguidos afectan a la economía de las familias”, explica Martín Dillon, presidente de la Cámara de Turismo. Puede ser una de las razones por la baja cantidad de reservaciones. Esperan tener más hasta el viernes.



En la Sierra norte tampoco se considera a esta fecha como la ideal para hacer viajes.



Fausto Giraldo, subdirector de Turismo de la Prefectura, opina que este tiempo de asueto es dedicado más a reuniones con amigos y familia. Por ello, considera que la mayoría de personas de la región visitarán atractivos cercanos como la laguna de Yahuarcocha, en Ibarra; la cascada de Peguche, en Otavalo, entre otras. También esperan turistas de Quito.



La Asociación de Hoteleros de Imbabura espera superar el 70% de ocupación que tuvo en el feriado anterior.