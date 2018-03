Cuenca registra un alto movimiento turístico en este feriado

En este feriado de Semana Santa, la capital azuaya vive un movimiento turístico inusual para la época. La capacidad hotelera está cubierta en su totalidad, e incluso los visitantes optaron por buscar alojamiento en los cantones vecinos de Gualaceo, Paute y Chordeleg.

Cuenca, en el Austro de Ecuador, tiene 160 centros de hospedaje con 6 000 camas. El feriado de noviembre (por las fiestas de Independencia y Día de Difuntos) es el de mayor ingreso de visitantes.



No obstante, este año por Semana Santa (del viernes 30 de marzo al domingo 1 de abril) registra una alta presencia de turistas de Quito, Guayaquil, Machala, Loja y extranjeros.



Por ejemplo, este sábado 31 de marzo del 2018 los hoteles Conquistador, El Dorado y Four Points by Sheraton, que son algunos de los más grandes de Cuenca, estuvieron llenos. Ninguno manejó tarifas especiales. El plus fue la variedad de actividades que pueden realizar en Cuenca y los cantones vecinos.



El Sheraton manejó tarifas de entre USD 95 y 125 por habitación para dos adultos y dos menores de edad, por día. Este hotel tiene 120 habitaciones con capacidad para 280 personas y está estratégicamente ubicado junto al Mall del Río.

El Centro Histórico de Cuenca es uno de los sitios con mayor afluencia de turistas en este feriado.

Su gerente Jorge Gutiérrez dijo que es un feriado de alto movimiento y que además de Cuenca, los visitantes optan por hacer compras en los cantones vecinos de Gualaceo y Chordeleg, conocidos por la diversidad artesanal en tejidos y joyas.



En cambio, José Enrique Castillo, administrador del hotel Conquistador, dijo que entre las preferencias está visitar el Centro Histórico, recorrer los museos e iglesias que guardan bienes patrimoniales, visitar el Parque Nacional Cajas y las piscinas de aguas termales de Baños.



Desde el Viernes Santo, las calles, restaurantes, plazas, mercados y los centros comerciales de la capital azuaya soportan más presencia de turistas. Los recorridos en el bus turístico de dos pisos, por sitios emblemáticos de la ciudad, también tienen una gran acogida.



La semana anterior, la Fundación Municipal de Turismo realizó campañas de información en Guayaquil y Machala sobre la agenda de actividades públicas y privadas, programadas para este feriado como actos litúrgicos, eventos culturales, visita a museos, festivales de fanesca, cabalgatas hacia parroquias rurales, tours a complejos arqueológicos, deportes extremos...