Un feriado con precauciones ante el anuncio de aguaje y oleajes en la Costa

Si la playa es su destino en este feriado por el 1 de mayo, el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) pide tomar precauciones. Las condiciones oceánicas indican la presencia de aguaje y oleajes hasta el próximo martes (2 de mayo) en las costas ecuatorianas.

El aguaje se extenderá hasta el domingo e implica un incremento del nivel del mar en todas las playas del borde costero. Adicionalmente, desde este viernes 28 de abril del 2017 hasta el próximo martes 2 de mayo se esperan trenes de olas, con alturas que varían entre 1,5 y 2,5 metros. Así lo indica el Inocar a través de un comunicado.



“El período de ola superior a los 18 segundos genera fuertes corrientes de resaca y un socavamiento del sedimento costero. Mientras que el aguaje y altura de la ola puede causar que el mar sobrepase el nivel de los malecones, afectando también a las estructuras cercanas al nivel del mar”, añade el Inocar.



Los operadores turísticos se acogen a las medidas de prevención, pero también piden a los viajeros que no dejen de visitar las playas en estos tres días de feriado por el Día del Trabajador. Alberto Ordóñez, presidente provincial de la Cámara de Turismo de Santa Elena, asegura que los oleajes y aguajes son procesos cíclicos y naturales, que suelen surgir desde diciembre y decaen en mayo.



“En el caso del cantón Salinas hay playas que son sumamente tranquilas como San Lorenzo y Chipipe. Claro, en todos los sitios hay que tomar precauciones. Pero también, cuando hay estos fenómenos, la punta de La Chocolatera se vuelve un lugar de avistamiento hermoso de las olas reventando”, afirma Ordóñez.



Santa Elena concentra 17 000 plazas hoteleras, aproximadamente. Ordóñez explica que las reservaciones, hasta ahora, no son tan altas. En los hoteles que se ubican cerca de los malecones las reservas están en un 25%. Y en las calles más distantes no sobrepasan el 10% de reservas.



En el caso particular de Salinas, este domingo 30 de abril se realizará la Copa Panamericana de Triatlón, que concentrará a unos 500 inscritos. Los operadores turísticos esperan recibir a unos 1 500 visitantes, solo por este evento.



En General Villamil Playas (Guayas), los organismos de control también coordinan los operativos de seguridad. Así lo explica Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo del cantón.



“Estamos totalmente preparados para recibir a los visitantes. No hay muchas reservas, pero los estamos esperando. La expectativa no es tan alta, porque recién hubo el inicio de clases y hay que entender que los turistas han tenido sus gastos”, afirma López. Para el feriado de Semana Santa la ocupación hotelera de Playas no pasó del 50%.



Este cantón turístico se ubica a una hora y media de Guayaquil. Registra 68 hoteles, hosterías, hostales y los restaurantes también se abastecen para preparar platillos a base de mariscos.



En el anterior feriado, el de Semana Santa, el país registró un total 759 000 viajes. La cifra fue superior al feriado del 2016, cuando el Ministerio de Turismo reportó 569 000 viajes.



Esto según un estudio de la Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio, que además detectó un repunte de la actividad turística en Manabí y Esmeraldas, entre los días 14 y 16 de abril. Esos tres días generaron USD 42 millones para el sector turístico.